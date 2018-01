SuperPaco: "Nunca he querido insultar a la afición del Betis"

"De verdad que lo siento en alma si se han malinterpretado mis palabras. En ningún momento he querido insultar a la afición del Betis, a la que tengo el máximo respeto. Tengo muchos amigos béticos. El expresidente del Betis, Miguel Guillén, es íntimo amigo mío, somos vecinos en Sotogrande y él y su señora son personas encantadoras. Mi abogado, el que lleva cualquiera de mis asuntos en el Timón de Roche (su restaurante) también es bético. Si algunos béticos se han sentido ofendidos, les pido disculpas. Yo sólo me refiero a quienes tuvieron la gracia de tirar los cuernos y a que el club no estuvo a la altura en aquellos momentos porque nadie me pidió disculpas".

El exportero del Sevilla F.C., Francisco Brenes, SuperPaco, centro de las críticas después de sus palabras en el día de ayer en la Cadena SER, donde comentó que "me tiraron unos cuernos, lo que allí les sobra, pues tienen superávit", ha querido aclarar a ESTADIO Deportivo en ningún caso ha tenido la intención de insultar a la afición del Betis. "Es un tema que me sacan cada seis días. Yo no digo que quienes me preguntan sean responsables, por supuesto que no, y siempre trato el tema con sentido del humor, pero uno ya se cansa. Son muchos años aguantando lo mismo".

"No deja de ser una anécdota, pero llevo toda la vida escuchando comentarios al respecto. Llevo con mi mujer desde que ella tenía 12 años y yo 14, y ni ella es mujer de estar con hombres, ni yo hombre de estar con mujeres. Llevamos juntos toda la vida y tengo que aguantar muchas veces comentarios desagradables. Simplemente me refería a los que los tiraron, que si me dan en la cabeza me matan, porque eran dos cuernos grandes de cabestros, y a los directivos que en aquella época no estuvieron a la altura de las circunstancias para, al menos, haber hablado conmigo", añade Superpaco.

"A mí no me cuesta trabajo pedir disculpas. Me he equivocado y las pido sin problemas. La verdad es que, si no me sacan el tema, yo de eso no hablo, pero claro, me preguntan y me explayo. Ya soy una persona mayor, tengo ya 70 años y nietos que ya se van a casar y que todavía siguen comentándome lo que ocurrió en aquel derbi. Es el tema de siempre, como el gol que no fue gol de Breitner del Sevilla-Madrid", explica SuperPaco, quien además añade que "yo soy sevillista, pero ya no estoy en Sevilla y lo vivo de otra manera. Voy al campo cada vez que puedo, pero ya está, no tengo edad para entrar en polémicas".

Sin duda, estas disculpas de SuperPaco ayudarán a mantener el clima de sana convivencia que existe en los prolegómenos de los derbis de los últimos años, en los que apenas se han registrado incidentes y en los que tanto dirigentes como jugadores y aficionados de ambos clubes han actuado con la cordialidad que caracteriza a una ciudad acostumbrada a vivir la rivalidad todos los días del año.