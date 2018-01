Mercado: "En el derbi, Sevilla se paraliza"

Gabriel Mercado recuerda con especial cariño sus dos derbis del pasado año. No en vano, marcó en ambos. "Lo que recuerdo del primer derbi es que comenzó siendo muy disputado, duro, con piernas fuertes. Recordando un poco el gol, fue después de la falta que lanzó Nasri, desde la izquierda. Es un recuerdo muy lindo haber convertido mi primer gol con el Sevilla y que haya sido en un clásico", comentó el jugador en los medios oficiales, donde contó, además, ya había marcado en un River-Boca, pero amistoso, por lo que sus goles ante el Betis de la pasada temporada le sirvieron para quitarse "esa espinita" de convertir en un duelo ante un eterno rival.

Del mismo modo, Mercado habló sobre lo que más le sorprendió: el ambiente. "El tramo del hotel al estadio me impresionó. Ahí ya sentí el apoyo y la importancia que tiene el derbi aquí en Sevilla, es algo único. Me sorprendió para bien, sabía que se vivía con intensidad, pero no tanta. Se paraliza la ciudad, el ambiente fue excelente y, además, ganamos", dijo para terminar el zaguero.