Montella abre la vía Musacchio para la defensa

Una de las parcelas que la dirección deportiva sevillista, con Óscar Arias a la cabeza, maneja reforzar este mes de enero es la defensa, y especialmente el centro de la zaga, donde la retaguardia se ha visto especialmente desguarnecida con las operaciones de Nico Pareja y Daniel Carriço, amén de los problemas físicos de un Simon Kjaer que no ha conseguido rendir aún al cien por cien. De ahí que incluso, con Berizzo aún en el banquillo, Arias estuviera trabajando en la posible incorporación del exsevillista Aleix Vidal, quien reforzaría el lateral derecho y permitiría contar con Mercado como central.

Ahora, con el italiano Vincenzo Montella en el banquillo, aparecen nuevos nombres, siendo el último en aparecer el del argentino Mateo Musacchio, opción que apuntan desde Italia. Según 'Corriere dello Sport', el argentino tiene poco 'feeling' con Gattuso, con el que ha perdido protagonismo sobre el terreno de juego, por lo que su deseo es salir.

Cabe recordar que Musacchio fue la primera incorporación que la dirección deportiva 'rossonera' hizo para el Milan de Montella, técnico que hoy día estaría encantado de poder contar con él entre sus filas. El zaguero no está contento en el Calcio, por lo que vería con muy buenos ojos el poder retornar a LaLiga, donde destacó defendiendo los colores del Villarreal. El Milan, por su parte, estaría abierto a abrirle la puerta de salida, pero no a cualquier precio. Según el citado medio, gustaría hacer caja con el zaguero o, como mínimo, recuperar los 20 millones de euros que le costó meses atrás. Una operación que, lógicamente, no contemplarían en Nervión, donde la idea es que llegara en préstamo con alguna opción de compra a final de temporada.

Pese a ello, la buena relación existente en Musacchio y Montella (con el que jugó 15 de los 22 encuentros en los que coincidieron; consiguió un gol) se antoja clave en la operación, sirviendo ello para acortar diferencias si existe sintonía entre los clubes.