Montella tiene prácticamente definido su once

Al contrario que Eduardo Berizzo, Vincenzo Montella va a apostar desde el inicio por un once más o menos fijo, en el que irá realizando cambios en función de lesiones, sanciones o estados de forma. Y, no en vano, lo puso ya en liza en la Copa, ante el Cádiz, donde no le dio minutos ni al teórico portero suplente, un David Soria que, dado el giro que ha dado su situación tras el despido del 'Toto', podría volver a replantearse su futuro. En Nervión, por si acaso, ya han preguntado por la situación de Pau López, tal y como ha reconocido su agente a ESTADIO.

Este viernes, Montella ha ensayado con un once casi calcado al del Ramón de Carranza, ya que ante el Betis no podrá contar con Guido Pizarro. Todo apunta a que será Franco Vázquez quien reemplace al 'Conde', moviéndose por la mediapunta y retrasando así su posición Éver Banega, quien actuaría más cerca de Steven Nzonzi. Durante la parte final del entrenamiento, no obstante, el ex del AC Milan ha probado con Johannes Geis en el doble pivote, según Radio Marca.

La otra novedad sería la inclusión de Wissam Ben Yedder en punta, en detrimento de un Luis Muriel que estuvo en Cádiz poco más que voluntarioso.

Así las cosas, si Montella no cambia de idea, el Sevilla saldrá en el derbi con un once compuesto por Rico; Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega, Franco Vázquez; Navas, Nolito y Ben Yedder.