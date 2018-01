Emery: "Me sorprendió lo de Berizzo, pero..."

Cuestionado, entre otras cosas, por la destitución de Eduardo Berizzo, la cual algunos consideran precipitada y hasta cruel, Unai Emery ha comentado en Marca que no la esperaba, pero que en el fútbol ya nada le coge por sorprensa: "Sí, me sorprendió su cese, pero ya he aprendido que hay que estar donde están los que toman las decisiones para saber por qué las toman. Pero sí, desde fuera, me sorprendió porque el Sevilla no va mal: quinto en LaLiga, en octavos de Champions... Lo de Berizzo refleja muy bien lo que es el mundo del entrenador. Hace tres meses nadie se lo hubiera imaginado. Berizzo era uno de los entrenadores más reconocidos de Europa. Todos se lo disputaban. Por eso... yo vivo el presente".

Respecto a su pasado en Nervión, el vasco ha comentado que, pese a que es consciente de que no gustaba a todo el mundo, sus recuerdos serán imborrables. "Yo creo que sí se ha reconocido lo que hicimos allí. Yo puedo decir que amo Sevilla. Lo que viví allí me lo llevaré para siempre, aunque no he vuelto a ir por la ciudad. Y sí, habrá gente que te quiera más o menos, pero no vivo para que me quieran. Lo que viví allí fue muy grande, en cualquier caso", explicó.