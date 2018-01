Lucía Ramírez: "Imagino un partido divertido y ofensivo"

Lucía Ramírez (Morón de la Frontera, 2/12/98) afronta "con ganas" el primer derbi en la Primera división femenina. Aunque comenzó a jugar al fútbol en su localidad natal, se le considera una jugadora 'de la casa', pues afronta su tercera temporada en el primer equipo sevillista -es una de las heroínas del ascenso- tras pasar por las categorías inferiores. La defensora, pieza clave en el Sevilla pese a ser una de las más jóvenes del plantel, cree que el duelo cainita le llega a su equipo en el mejor momento del curso y, aunque no duda en elogiar a un Betis que se ha hartado de ver por televisión y considera que se verá un duelo igualado y muy divertido para el espectador, confía en poder llevarse de Los Bermejales un triunfo contundente y poner el mejor broche posible a la primera vuelta.

- ¿Qué tal el parón navideño?

- Bueno, de parón ha tenido poco. No hemos tenido muchas vacaciones. Estas semanas nos hemos estado preparando a tope para afrontar el derbi.

- Después de encadenar cuatro derrotas, viene el derbi tras dos victorias seguidas. ¿Llegan en el mejor momento del curso?

- Creo que sí. Después de esa racha de cuatro derrotas, sacamos los seis puntos ante el Madrid y el Granadilla dejando la portería a cero, así que llegamos con muchas ganas. Un derbi siempre es una motivación extra, pero además llegamos en un buen momento y trabajando bien. Ganar sería la mejor manera de cerrar la primera vuelta.

- ¿Qué balance hace de esta primera vuelta liguera?

- Contra los 'grandes' no hemos podido sumar, pero dimos la cara, les hicimos frente y trabajamos bien. El balance es positivo, pero espero que el de la segunda vuelta sea aún mejor.

- En lo personal, es una pieza fija para Francisco García.

- Sí, estoy muy contenta de aportar mi granito de arena y feliz por contar para el entrenador. A principios de temporada, la idea era ser importante y jugar el máximo de minutos. Todo esfuerzo tiene su recompensa.

- Juega de central y de lateral ¿Dónde se siente más cómoda?

- Mientras que juegue... me da igual dónde, pero mi puesto natural es central y es donde me siento más segura; pero si tengo que jugar de lateral, sin problemas, también me gusta.

- Debutó en 2015 con el primer equipo, pero lleva ya muchos años en la casa. ¿Llegó a coincidir con María Pry, actual entrenadora del eterno rival?

- Cuando yo llegué al Sevilla creo que fue el último de María Pry en el Sevilla. No coincidí con ella en entrenamientos, pero la conozco bien. Este año he visto muchos partidos del Betis, ya que en ´Gol´ televisan muchos, y es un equipo que tiene las ideas claras y similares a las nuestras: no dar pelotazos, salir jugando y jugar con velocidad arriba.

- ¿Qué destacaría del Betis?

- Arriba, los goles de Paula Moreno y la calidad de Priscila, en el centro del campo, Rocío, Irene, Marta Pérez... Tienen un buen equipo en todas las líneas.

- ¿Qué tipo de partido imagina?

- Un partido igualado. Somos equipos con un estilo de juego muy parecido y con jugadoras con características similares, así que imagino un partido muy divertido de ver, con los dos equipos queriendo estar siempre arriba y atacando el máximo de tiempo posible.

- ¿Qué hay que hacer para poder ver, por fin, un derbi femenino en el Benito Villamarín o en el Ramón Sánchez-Pizjuán?

- A principio de temporada se habló de que se abrirían para los primeros equipos femeninos. Al final, no ha podido ser. No sé si será posible jugar en el Sánchez-Pizjuán en la segunda vuelta, pero creo que estaría bien. Nos haría ilusión jugar en estadios tan grandes, con el máximo número de espectadores posible. Éste va a ser el primer derbi en la máxima categoría del fútbol femenino y sería un sueño para muchas de nosotras jugar en los estadios.

- El primer derbi hispalense en la Primera femenina llega sólo un día después del masculino. ¿Cree que esa cercanía eclipsa un poco el duelo femenino?

- Pues un poco sí, aunque si llega a ser el mismo día habría sido aún peor. Si hubiese sido en otra fecha, más separado del masculino, los medios podrían darle más bombo. Al estar tan pegados, se promociona el masculino y habrá gente que ni sepa que también jugamos un derbi el domingo. Aunque hay mucha gente también que pregunta y espero que haya un buen ambiente.

- La jugadora del Atlético de Madrid Silvia Meseguer ha anunciado su retirada para aceptar una oferta de trabajo. ¿Qué sensaciones le produjo esa noticia?

- Es duro, sobre todo, porque con un chico no se daría ese caso. El Fútbol Femenino aún no se valora lo suficiente y las jugadoras no podemos compaginar trabajo y deporte. No podemos vivir del fútbol. Espero que casos como éste no ocurran más y que al fútbol femenino se le valore como se merece.

- En su caso, usted es estudiante. ¿Cómo lo hace para entrenar, jugar partidos, viajar, ir a clase y hacer exámenes?

- Bueno, yo voy a clases por las mañanas y me entreno por las tardes. Salvo algún viernes que haya que entrenar para luego viajar, no tengo problemas. Sí tengo menos tiempo para estudiar que otros compañeros y compañeras de clase, pero lo llevo bien. Estoy en segundo curso de Educación Primaria y mi intención es especializarme en Educación Física. Todo lo que esté relacionado con el deporte...

- Para acabar, la típica pregunta incómoda: ¿un pronóstico?

- ¡0-3! (risas). Ya he dicho antes que creo que va a ser un partido bastabte igualado, pero es el resultado que dije el otro día en el 'Open Media Day' y no me bajo del burro.