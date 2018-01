Montella: "Necesitamos mejorar y tener un mayor equilibrio"

Vincenzo Montella, entrenador del Sevilla FC, compareció ante los medios de comunicación tras caer derrotado en su debut liguero, en el derbi sevillano ante el Real Betis, destacando la imagen del equipo, que fue de más a menos, aunque sigue evidenciando una falta de solidez en la parte defensiva.

- ¿En qué aspectos necesita mejorar el equipo?

- Necesitamos mejorar en el equipo y tener un mayor equilibrio, no solo en la defensa. No voy a incluir el último gol porque estábamos todos delante, pero también concedimos dos goles en tres minutos, haciendo un mal balance defensivo. Hay mucho que mejorar todavía.

- ¿Qué valoración hace del partido en general?

- Ha sido un partido emocionante con muchos goles. Creo que en el primer tiempo pudimos marcar algún gol más, sobre todo en los últimos minutos. Y ya en el segundo tiempo el equipo estaba muy largo. Creo que el resultado ha sido injusto pero hay que trabajar más. He visto cosas positivas en cuanto a la posesión del balón. El equipo también dominó en muchos tramos del partido, pero nos faltó concretar las ocasiones".

- ¿Cómo ha condicionado el hecho de ir siempre por detrás en el marcador?

- La reacción es importante y es algo que espero siempre. Pero por otra parte, también hemos concedido un gol a los 20 segundos y otro gol de falta cuando estábamos dominando. Así es el fútbol. Después hemos jugado bien, reaccionamos y llegamos a empatar, pero en la segunda parte nos costaba más y el rival tuvo una gran efectividad.

- ¿Cómo valora su debut en liga con el Sevilla FC?

- No ha sido bueno. Hemos sacado un resultado que fastidia y me da mucha tristeza, pero hay que seguir trabajando para que las mejoren.

- ¿Qué le ha faltado al equipo para poder ganar el partido?

- El equipo ha creado tantas ocasiones que debemos mejorar en la finalización. También nos ha faltado acertar en el último pase. Son situaciones en las que debemos trabajar mucho.

- ¿Vista la fragilidad defensiva, considera una buena opción construir el equipo desde la defensa y no tanto con la posesión del balón?

- Siempre es difícil en estas situaciones, pero es verdad que para construir una casa, hay que empezar por los fundamentos de la defensa. Buscaremos los errores que hemos cometido y trabajaremos para remedirar ese problema.

- ¿Considera necesario algunos fichajes en determinadas zonas del campo?

- Solo llevo aquí una semana así es pronto para decir que quiero fichajes. Veremos lo que necesita el equipo y hablaré con el director deportivo si creemos que es necesario fichar algún jugador que beneficie al equipo.

- Los aficionados han salido descontentos hoy del estadio.

- Entiendo la tristeza. Les pido perdón y solo les puedo decir que hay que seguir trabajando para sacar esta situación adelante.

- ¿Qué ha sentido en su primer Derbi Sevillano?

- El ambiente es muy bonito. Antes ya había hecho muchos derbis en Italia, como jugador y como entrenador. Entiendo que al final del partido estuvieran tristes.

- En un día tan duro como hoy, ¿qué le diría a los aficionados para que continuaran confiando en este equipo?

- Solo puedo decirles que lo siento, por la gente y por los jugadores, porque todos queríamos ganar. Entiendo que Sevilla vive mucho este derbi, pero el sevillismo tiene que estar más unido que nunca. Nosotros vamos a trabajar para mejorar y corregir los errores para poder dar alegrías en los próximos meses.