Imposible hacer más que Banega

Al Sevilla no le basta con un buen Banega. Lince

Si hay un jugador en el Sevilla a día de hoy sobre el que no se puede dudar ése es Éver Banega. El centrocampista argentino es el sostén de un equipo que sigue buscando su identidad a estas alturas de la temporada, del que se espera mucho más a título individual y colectivo, pero que, mientras tanto, se ampara en la clarividencia, calidad y compromiso del argentino, que siempre está, siempre aparece.

Este sábado no pudo hacer más de lo que hizo. De hecho, ocupó toda la zona ancha ante la ´incomparecencia´ de Nzonzi. Se empleó en la contención, dio salida al balón, profundidad y verticalidad en la primera mitad, cuando al Sevilla sólo le faltó efectividad para materializar sus ocasiones. Pero poco pudo hacer el ´10´ del Sevilla para paliar las importantes carencias defensivas que acucian al equipo y que le están convirtiendo en un blanco fácil. Ni siquiera su error en la entrega que dio origen al quinto gol del Betis empaña la aportación de Banega, al que no se le puede pedir que haga más. No es Superman.