Montella ya quiso a Aleix Vidal para el Milan

La semana próxima será clave para que Aleix Vidal resuelva su futuro, según ha podido saber ESTADIO Deportivo. La llegada de Philippe Coutinho al FC Barcelona, la derrota en el derbi, la escasa confianza que hay depositada en Sébastien Corchia y la llegada al banquillo del Sevilla de Vincenzo Montella, quien ya pidió su fichaje para el AC Milan, son los aspectos que están acelerando el posible retorno del catalán a Nervión.

Hace ya semanas que Óscar Arias tanteó al entorno del lateral-extremo culé, si bien la operación de Eduardo Berizzo y la posibilidad de que Daniel Carriço pudiese reincorporarse al grupo dejaron el asunto en 'stand by'. Sin embargo, Montella, a quien le gustan los laterales profundos, no ve a Mercado como lateral y tampoco está convencido con las prestaciones que ofrecen ahí Corchia y Navas.

Tal y como informó ED el pasado 27 de diciembre, la prioridad de Aleix es la de volver a vestir de blanquirrojo, aunque la realidad es que el Sevilla tiene mucha competecia. No en vano, Inter de Milán, Nápoles y Roma se han interesado por sus servicios, así como un Atlético de Madrid que le tiene en su agenda por si se concretase la marcha de Sime Vrsaljko, en quien también piensa el club napolitado. Las relaciones entre colchoneros y azulgranas, no obstante, no es la mejor tras tantear los catalanes a Griezmann a espaldas de los directivos rojiblancos.

La vía que cuenta con más posibilidades para la posible llegada de Aleix al Sevilla es la de la cesión con opción a compra, y es precisamente en esto últimos donde existen más diferencias, pues el Sevilla se ha mostrado reacio, como desea el Barça, a que la misma sea obligatoria.

En cualquier caso, se están dando todos los condicionantes para que el catalán vuelva a correr por la banda derecha del Sánchez-Pizjuán, ya que el Barça necesita aligerar peso, el Sevilla tiene reforzarse y tapar cuanto antes el desastre del derbi, y Montella, que ya lo quiso para el Milan, estaría encantado de acogerle. Las partes estiman que, de una u otra forma, el futuro de Aleix se despejará durante la próxima semana.