Montella: "Estamos muy motivados para el próximo partido"

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, ha pasado por la rueda de prensa de la Ciudad Deportiva tras finalizar la sesión de entrenamiento de esta mañana, que ha contado por primera vez con la presencia de Arana, la última incorporación del club.

La primera pregunta, como no podía ser de otro modo, iba encaminada al debir del pasado sábado. "Sí, han sido unos días muy difíciles. Hemos analizado mucho el partido y hemos visto las cosas buenas y malas. Debemos estar más compactos en defensa y pontenciar las cosas buenas que vimos. Estamos trabajando muy bien y estamos muy motivados para el próximo partido", dijo el técnico.

Sobre la celebración del Betis tras la victoria, Montella no quiso entrar al trapo: "No he visto como ha celebrado el Betis la victoria. Cada equipo puede hacerlo como quiera. El Sevilla ha celebrado muchas cosas en los últimos años y espero que lo siga haciendo".

El italiano también ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje a su afición, de la que espera que siga siendo fiel a su equipo: "He podido intuir que la afición del Sevilla es muy cercana a su equipo. Le pediría que suiguiera siendo así. Estamos cerca del cuarto puesto y vamos seguir peleandor por él".

Uno de los grandes tema de atención era el mercado de fichajes. De momento el Sevilla guarda cautela con este asunto, el primero su entrenador: "Tengo que valorar al equipo. Hablo mucho con los directos. Estoy muy contento con la plantilla, claro que se podría mejorar, todas se pueden mejorar, pero de momento estoy muy contento. Ya veremos que ocurre en estos días". Sobre sus reuniones con la directiva para el tema fichajes, Montella no quiso desvelar nada: "No voy a hablar del mercado públicamente, es algo que hablaré con los directivos".

Una de las grandes noticias del día fue la incorporación de Arana a los entrenamientos, un jugador al que su nuevo técnico ve muy preparado: "A Arana le veo muy bien, lleva 20 días sin entrenar pero está en unas condiciones muy buenas. Ha trabajado muy bien y próximamente podremos contar con él".

El entrenador fue preguntado sobre la posibilidad de que el Sevilla se centrará más en la Champions y en la Copa debido a la distancia que le separa de la zona alta de la Liga: "Mi experiencia me dice que solo podemos centrarnos en el próximo partido. Tenemos la obligación de pelear en las tres competiciones, las tres son muy importantes para nosotros".

Sobre el partido de mañana contra el Cádiz, Montella quiso dejar claro que la eliminatoria aún está por decidir: "Creo que el de mañana es un partido muy importante en el que los chicos quedrán demostrar su valor. Pese al buen resultado de la ida no creo que la eliminatoria esté cerrada. Contra el Betis también venían en desventaja y terminaron pasando".

El entrenador también fue preguntado sobre cuestiones tácticas del equipo, e incluso sobre un posible cambio para jugar con defensa de tres: "La realidad es que tenemos que encontrar un equilibrio táctico en los partidos. Creo que este equipo se ha construido para jugar con una defensa de cuatro. Necesitas un tiempo y una adaptación para poder jugar con defensa de tres, me lo dice la experiencia".

Por último, Montella hizo referencia a dos de los nombres que más están sonando en el mercado de fichajes sevillista, Aleix Vidal y Batshuayi: "Son dos grandes jugadores, a Aleix le conoceréis muy bien porque ya estuvo aquí. De momento es lo único que te puedo decir. Tengo una buena relación con Antonio Conte (Entrenador de Batshuayi) pero no he hablado con él sobre eso".