Montella: "No hay mejor estímulo que cambiar los pitos por aplausos"

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, se ha mostrado satisfecho por la victoria ante el Cádiz y la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey pero, en rueda de prensa, también ha sido autocrítico y ha asegurado que deben aceptar los pitos de la afición y asumir "el estímulo de convertirlos en aplausos con trabajo y con esfuerzo".

Pregunta: ¿Cree que el equipo dio por ganado el partido y se relajó?

Respuesta: Creo que empezamos bien, creando muchas ocasiones, pero es verdad que cometimos errores banales que generaron ocasiones del rival. Pese a ello, creo que la victoria y la clasificación han sido merecidas; pero también creo que debemos mejorar. En los 10 últimos minutos hemos cometido muchos errores y eso no puede pasar.

P: ¿Qué le han parecido los pitos de la afición?

R: Se lo he dicho a los chicos en el vestuario, que hay que aceptar los pitos de la afición y que estos no son sólo por el partido de hoy, son sobre todo por el resultado del derbi. Pero no hay un estímulo mayor para un futbolista que convertir estos pitos en aplausos y lo vamos a conseguir con trabajo y con esfuerzo.

P: ¿Puede ser perjudicial para el equipo jugar en casa por la tensión que se respira en la grada?

R: No, para nada. Cuando he jugado aquí como rival he sentido el calor de la afición sobre el equipo. Me encanta jugar aquí, ante nuestra afición y tenemos que cambiar esos pitos por aplausos.

P: ¿Qué falta para ser más competitivos?

R: Llevo aquí muy pocos días. Hemos tenido muy pocos entrenamientos y muchos partidos, ya que estamos jugando cada tres días. Ya he dicho que estoy contento con el equipo, veo mucha calidad y está claro que hay que mejorar y que para ello hay que trabajar mucho. Pero estoy contento con lo que veo.