Al agente de Baselli no le consta el interés del Sevilla

Trabaja la dirección deportiva sevillista en reforzar el plantel nervionense en este mes de enero, siendo el centro del campo una de las parcelas a apuntalar por Óscar Arias y su grupo de trabajo, amén de la defensa y la punta de lanza. Una zona del campo para la que desde Italia vuelven a vincular con el Sevilla al italiano Daniele Baselli. Según indica el reconocido periodista transalpino Gianluca Di Marzio, los de Nervión han vuelto contactar con el Torino por un futbolista que ya interesó el pasado verano; una negociación entre clubes que al agente del futbolista, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, no le consta por ahora. Eso, sin embargo, no quiere decir que el interés no exista, sino que las negociaciones estarían en una fase embrionaria, habiendo sondeado el Sevilla las exigencias del conjunto italiano por su jugador, que tiene contrato en vigor hasta 2022.

El que fuera internacional sub 21 con Italia es titular en el Torino y se ha asentado en el conjunto granata, el cual ha incorporado recientemente como entrenador a una de las opciones que manejaba el Sevilla como recambio de Eduardo Berizzo, Walter Mazzarri.

Baselli, de 25 años, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Atalanta, en el que acabó haciéndose un hueco tras su paso por el Cittadella. En el 2015 puso rumbo al Torino a cambio de seis millones de euros, donde permanece a día de hoy. A pesar de ser internacional en categorías inferiores de la selección italiana, todavía no ha debutado con la absoluta, aunque es uno de los futuribles para 'azzurra'.