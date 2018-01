Arias, la conversación con su mujer y la respuesta que les dio Sánchez Flores

Óscar Arias es uno de los señalados por la marcha del Sevilla. El director deportivo ha revelado en la presentación de Arana la conversación que tuvo con su mujer antes de aceptar el cargo de director deportivo del Sevilla. "Cuando surge la posibilidad de hacerme cargo de ser el director deportivo del Sevilla mi mujer me hizo una pregunta: '¿Estás seguro del paso que vas a dar?' Y yo le dije que era una oportunidad única que te llame el Sevilla. Y me dice, 'pero vas a sustituir a Monchi y en un Sevilla ganador con lo que eso supone'", explicaba el director deportivo como explicación a la presión que suponía suplir al gaditano. También ha revelado que esas mismas dudas las manifestó Quique Sánchez Flores cuando le propusieron susituir a Emery: "Cuando hablamos con Quique Sánchez Flores tras irse Emery nos dijo lo mismo, que ir al Sevilla era ir a perder".

Acto seguido, Arias ha apuntado a la buena relación de Monchi con los medios. "Desde mi llegada se ha creado un clima comparativo. Cuando Monchi se fue llevaba 30 años aquí, la prensa estaba acostumbrada a un tratamiento que ahora es diferente. Entiendo que eso no ha tenido un buen encaje. En este periodo de tiempo se le ha dado trascendencia de vida o muerte a situaciones que en otras ocasiones no ha sido así. Se han llevado muchas situaciones que yo ya he vivido en los cinco años que llevo aquí a puntos extremos. En valoraciones y afirmaciones en las que se ha sentado cátedra cuando no son reales. Duele un poco, fastidia, pero va en el cargo", ha señalado.

Un ejemplo que ha puesto Arias de situaciones que se valoran de forma diferente a años anteriores es la decisión del Sevilla de ir al mercado invernal. "Todos los años se han incorporado futbolistas en enero y no se ha cuestionado así la planificación. No siento que haya un error de planificación tan grave. Creo que hay cosas que se podrían haber hecho mejor. Forma parte de la dinámica habitual de los clubes. Siempre hay dos, tres o cuatro futbolistas que participan menos y lo lógico es sustituirlos por opciones que puedan aportar cosas distintas", ha explicado.