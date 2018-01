Arias: "¿Los nuevos? Dime uno del año pasado que esté rindiendo"

Ante las explicaciones de Arias sobre su labor, el director deportivo ha sido preguntado por el hecho de que, objetivamente, de sus ocho fichajes sólo Banega haya respondido a las expectativas. "De los que estaban el año pasado, dime uno que esté rindiendo bien", ha dicho el onubense, quien ha reconocido que es verdad que hay futbolistas que no están rindiendo como se esperaba. "Entiendo las dudas con los jugadores que han llegado nuevos. Siendo objetivos, hay muchos jugadores que puedes ver sus trayectorias y ver el nivel que tienen y el potencial que tienen. Pero hay jugadores que llevan años con nosotros que también están por debajo de su rendimiento. Es algo de rendimiento general", ha explicado.

Para Arias, los problemas del Sevilla nacen con la contratación de Berizzo. "No somos capaces de dar con la tecla desde el inicio. Hay una plantilla con potencial y con jugadores con una trayectoria. Por diferentes motivos las cosas no han funcionado. Eduardo tenía una idea muy definida que le fue bien en el Celta y en Chile, pero no aquí. No es una cuestión de capacidad, simplemente no salió. El equipo ha entrado en una dinámica en la cual no hemos sido capaces de encarrilar el equipo en la idea que queremos. Con Vincenzo Montella al frente esperamos ser capaces de enderezar el rumbo y transmitir mejores sensaciones. Tanto con el plantel que hay como con las incorporaciones. Requiere cierto margen de tiempo que Montella inculque su idea", ha señalado. Arias hacía incidencia en que los métodos de Berizzo han lastrado el rendimiendo individual de los jugadores. "El planteamiento de Eduardo, que no ha funcionado y eso ha provocado que los futbolistas estén por debajo de su rendimiento habitual. Estoy convencido de que si el entrenador le saca provecho, el rendimiento general se va a ver mejorar", ha indicado.

Preguntado por si saldrá algún futbolista que ha llegado de su mano, Arias se ha mostrado abierto: "El mercado está abierto para todos. Para los que están y para los que han llegado", ha indicado.