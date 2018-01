Castro, sobre su peor semana, Maradona, Caparrós, Nzonzi, el mercado...

José Castro ha repasado en la presentación de Arana los temas de actualidad del Sevilla, desde la semana postderbi hasta los movimientos que espera realizar el conjunto nervionense en el mercado.

Semana difícil: "Una semana complicada tras la derrota con el eterno rival en un partido que fue de golpe a golpe y ellos tuvieron más acierto. Tenemos que pasar página y hablar de nuestros objetivos, que desde hace muchos años no son ganar esta liga particular, aunque haya que ganarla también. El último mes ha sido complicado, no la semana. Estamos vivos en las tres competiciones y sólo el Madrid, el Barcelona y el Atlético están vivos en las tres competiciones".

Las declaraciones de Maradona: "Maradona está lejos de aquí. No ha visto los partidos de la primera vuelta del Sevilla y no conoce las sensaciones".

Joaquín Caparrós: "Me ha sorprendido Caparrós, que es tan sevillista salga en una semana complicada. En una semana complicada hay que sumar. Conocéis mi amistad con Joaquín. Fui yo el que lo trajo a este club. Mi misión es ayudar a la dirección deportiva para conseguir los refuerzos necesarios para conseguir los objetivos. No hemos acertado con los jugadores, pero eso no evita que la dirección deportiva trabaje mucho y trabaje bien. Hoy estamos con un jugador que en junio costaba el doble de lo que hemos pagado ahora. Tenemos que ser conscientes de cómo está el fútbol. Te piden una locura por cualquier jugador que quiere cobrar una locura. Hay que tener serenidad porque estamos vivos en todas las competiciones, los jugadores tienen que dar más. Trabajamos para que los pitos se conviertan en palmas".

Las celebraciones del Betis tras el derbi: "La realidad es que cada uno disfruta las victorias como quiere. Nuestro estilo está claro. Es un estilo señorial tanto en las victorias como en las derrotas. Hemos ganado muchos títulos y los hemos celebrado con nuestro estilo, el de sevillanía".

La guerra con el United por las entradas: "El Manchester no quiso negociar el precio de las entradas. Pusimos el precio que pusimos. Ellos han aportado una cantidad para que puedan venir y nosotros hemos hecho lo mismo. No nos hicieron caso ninguno y luego no valen las quejas. Tanto a nuestros aficionados como a los suyos les va a costar lo mismo. Pedimos el 5 por ciento para visitantes y nos han dado el 4,1. Así lo haremos constar".

La investigación de la Fiscalía: "Esto es lo mismo de julio, de la junta... sale continuamente porque hay a quien le interesa que haya ruido con este tema. Esto terminará archivándose porque no he hecho nada contra la ley".

Nzonzi: "Nzonzi en este momento es jugador de la plantilla con tres años más de contrato. Es importante y lo que queremos es tener los jugadores importantes en el equipo. No han llegado ofertas".