Sarabia: "Parece que el Betis ha ganado un título"

Pablo Sarabia admitió que la derrota en el derbi aún duele en el vestuario del Sevilla y lanzó un dardo al Betis por lo que entiende una celebración excesiva de su victoria en el Sánchez-Pizjuán. "La verdad es que se nos está haciendo larga la semana después de la derrota. Ellos lo celebraron como si hubiesen ganado un título, pero cada uno lo celebra como quiere. Nosotros no lo hubiéramos celebrado así", aseguró el madrileño en los micrófonos de la ´Ser´ tras el partido de vuelta ante el Cádiz, contexto que aprovechó para bromear lamentando que el sorteo de los cuartos de Copa no ofreciese la oportunidad de revancha: "Es importante que no esté el Betis en el sorteo de Copa. Si estuviera, pues a machacarles".

Sarabia reflexionó acerca de la situación actual del equipo y pidió ver también las cosas positivas. "Estamos vivos en todas las competiciones. Hay resultados mejores y peores, pero estamos ahí. Intentaremos pasar de rondas en Copa y Champions para seguir haciendo historia en el club", indicó.

Por último, admitió que no se esperar la destitución de Berizzo: "A mí me sorprendió porque no me la esperaba. Estamos todas las competiciones, pero igual las sensaciones no eran las mejores y es en lo que la directiva se ha basado para cambiar de técnico. Nosotros estamos al cien por cien con el nuevo entrenador".