La vuelta de Copa del Rey ante el Cádiz no sólo dejó el pase a cuartos de los de Montella, sino que también sembró de dudas el futuro de un equipo que llegaba herido a la cita tras la derrota por 3-5 ante el Betis en el derbi. Un nerviosismo que pasó factura en el tramo final del encuentro copero, cuando el conjunto cadista casi consigue subirse a las barbas y empatar el partido, o incluso darle la vuelta al marcador. Una imagen que, lógicamente, no gusta nada a la grada del Sánchez-Pizjuán, que no dudó en recriminárselo durante todo el encuentro, tanto a nivel colectivo como personal.

El Sevillismo, ante el Cádiz, jugó a ser juez y demostrar su enfado a muchos de los integrantes del primer equipo sevillista. Otros (los menos) se salvaron. En la galería que acompaña a esta noticia, los señalados por la afición del Sevilla.