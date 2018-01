Batshuayi centra los esfuerzos del Sevilla F.C.

En la planta noble del Sánchez-Pizjuán son conscientes de que hay que aprovechar el mes de enero para tratar de enmendar las evidentes carencias del equipo. Una de ellas se encuentra en la delantera, donde todo el peso del gol recae sobre Ben Yedder. Y el favorito para elevar la competencia en esa parcela es Michy Batshuayi, en el radar nervionense desde hace tiempo.

Nada más concluir ayer la presentación de Arana, José Castro y Óscar Arias llevaban a cabo una reunión para abordar los diferentes movimientos a realizar en este mercado, saliendo en claro de la misma que el fornido delantero belga de 24 años y 1,85 m de altura es el gran deseado, de ahí que se hayan intensificado las gestiones para hacerse con sus servicios.

Además, tanto el jugador como el Chelsea, propietario de sus derechos, no verían con malos ojos la operación. De un lado, el punta, que de llegar no podría jugar la Champions como sevillista, busca más minutos para asegurarse su presencia en el Mundial de Rusia, de ahí que otros equipos como el Fenerbahçe también hayan querido aprovechar esta oportunidad.

Sin embargo, desde Inglaterra anuncian el 'sí´' del jugador, por lo que 'sólo' faltaría convencer a un Chelsea que no quiere frenar la proyección de un jugador por el que pagó 39 millones. Por ello, los 'blues' no pondrían pegas a una cesión sin opción de compra que tendría un coste de 1,5 millones de euros más bonús en caso de que el Sevilla lograra a final de temporada la clasificación para la Champions según informa Corriere dello Sport.

Un préstamo, además, es lo que busca el Sevilla, si bien Antonio Conte ya ha asegurado que antes quiere un fichaje que lo sustituya. Y es que, aunque no juega demasiado (sólo dos partidos de titular en la Premier), sus números goleadores sí son positivos: 9 tantos en 871 minutos en los 21 encuentros disputados entre todas las competiciones.

Con el ex del Marsella se busca dotar a la vanguardia sevillista de una mayor pegada y del músculo del que adolece todo el equipo, y que también se buscaría en otras zonas. De hecho, Castro confirmó ayer que serán varios los fichajes: "Vamos a trabajar para traer el máximo de refuerzos posibles para hacer una buena temporada. No hemos acertado porque la sensación es que el equipo no ha dado hasta ahora el rendimiento esperado, pero hemos dado con el mal síntoma, cambiamos el entrenador, y hay que tener serenidad".