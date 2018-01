Alavés 1-0 Sevilla F.C.: ¿Dónde quedó la casta y el coraje?

¿Dónde quedó la casta y el coraje del que hace gala su himno? El Sevilla de hoy día es una sombra del que un día fue, lo que te llega a casa cuando compras un pentacampeón de Europa League por Aliexpress; un auténtico despropósito. Un equipo medroso, atenazado y sin alma que con Vincenzo Montella intenta ser más directo en ataque pero que atrás sigue sufriendo tanto o más que como lo hacía con Berizzo, antes de que el argentino fuera destituido por miedo a que el Betis le sacara las vergüenzas en el derbi, como finalmente ocurrió, ya con el italiano en el banquillo.

Y este domingo, sabedor de eso, el napolitano afrontó su primer desplazamiento liguero con un once más defensivo de lo que se le presupone a su pizarra, formando un doble pivote de contención en la zona ancha con Geis y Pizarro, ante la falta de actitud demostrada por Nzonzi sobre el verde. Y es que al napolitano, en parte, tampoco le queda otra, o le da la titularidad al que no quiere lucir la elástica sevillista o lo deja en el banco y se resigna a jugar con lo que le queda en el vestuario mientras Óscar Arias se pone las pilas y le trae refuerzos en este enero. En el lateral derecho, Mercado, ante la fragilidad defensiva demostrada por Corchia. En definitiva, un equipo llamado a romperse en Mendizorroza, como así fue, siendo Éver Banega la correa de transmisión que no apareció frente a un Alavés con las líneas muy juntas, achicando arriba y presionando con seis hombres en campo contrario. Un lanzamiento de Banega en el 4´ y un tiro lejano de Geis en el 37´ fueron, de hecho, la única aportación ofensiva del Sevilla durante los primeros 45 minutos ante un Alavés que olía el miedo sevillista y que le imprimía velocidad a su juego, buscando hacer daño a la contra. Y así, lógicamente, es imposible, más si Pedraza, Munir o Guidetti lo intentaban constantemente en la portería contraria.

Tras el paso por vestuarios, incluso peor. Demasiada precipitación por parte de ambos equipos y un Deportivo Alavés aún más convencido de que podía meterle mano a un Sevilla pusilánime. El 1-0, a la postre definitivo, llegó en el 52´, tras un lanzamiento de córner que la defensa blanquirroja repelió como sólo la defensa del Sevilla puede hacer. Munir volvió a meterla en el área y Manu García finalizó ante un estático Simon Kjaer y un Sergio Rico que también pudo hacer más. Tras ello, Montella le dio entrada en el campo a Sarabia, por Geis, retrasando su posición Banega, junto a Pizarro, en busca de una mayor circulación del esférico que tampoco acabó de llegar. Con el madrileño sobre el campo llegarían, quizás, los mejores compases de un pésimo Sevilla, que tuvo un par de ocasiones por medio de Nolito y Ben Yedder, la más clara.

Montella le daría entrada a Muriel (por Navas) y Corchia (por Mercado), a la vez que el Alavés se quedaba con diez por expulsión de Rubén Duarte. Pero ni por esas fue capaz el Sevilla de plantar cara y sumar, como mínimo, un lastimoso empate. Una nueva derrota consecutiva en Liga, y ya van tres, y un argumento más para demostrarle a la dirección deportiva que el pasado verano no estuvo fina. Sin refuerzos este enero, no hay Sevilla.

- Ficha técnica:

1 - Alavés: Pacheco; Martín Aguirregabiria, Ely, Laguardia, Duarte; Ibai (Sobrino, min. 89), Manu García, Pina, Pedraza; Munir (Wakaso min. 84) y Guidetti (Hernán Pérez, min. 74).

0 - Sevilla: Sergio Rico; Mercado (Corchia, min. 84), Kjaer, Lenglet, Carole; Geis (Sarabia, min. 61), Pizarro; Jesús Navas (Muriel, min. 73), Banega, Nolito; y Ben Yedder.

Gol: 1-0, M.51: Manu García.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Expulsó al local Duarte por doble tarjeta amarilla (min. 83). También amonestó a Pina (min. 54), Manu García (min. 92) y Ely (min. 93) y a los visitantes Lenglet (min. 65) y Kjaer (min. 71).

Incidencias: partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Mendizorroza ante 19.413 espectadores y con la presencia de alrededor de 200 seguidores del Sevilla.