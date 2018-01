Nolito: "Tenemos que sacar esto adelante entre todos"

Nolito fue el encargado de dar la cara ante los medios de comunicacion sobre el césped de Mendizorroza tras la derrota frente al Alavés. "Es una sensación fea, hemos perdido otra vez, no sé qué decir, tenemos que sacar esto adelante entre todos, afición, jugadores, familia, técnicos, directivos... Tenemos que estar más unidos que nunca, la afición muestra su cariño y debemos ir todos a una para salir de este pequeño bache", ha dicho en los micrófonos de beIN Sports.

Preguntado sobre la segunda parte del equipo, Nolito no ha puesto paños calientes. "No acabamos de afinar, no sé si es cuestión de confianza, de confiar cada uno en lo que tiene dentro, necesitamos ganar un partido rápido para coger confianza y sacar esto adelante", ha finalizado.