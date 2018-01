Carrión, la reunión con Del Nido y la traición a José Castro

Además de dar su visión sobre la situación deportiva del Sevilla, Rafael Carrión también ha analizado lo institucional. Uno de los máximos accionistas de la entidad nervionense ha admitido en Deportes COPE Sevilla que mantuvo una reunión con el expresidente José María del Nido. "No sé con qué intención iba, pero sí criticó la gestión del presidente. Lo vi muy ansioso, acelerado, con demasiada urgencia para cambiar todo. No estoy de acuerdo con eso. Quiero continuar con la estabilidad, que es la única forma de que se pueda arreglar. Meternos en una pelea de gallos es mortal", ha reconocido el también expresidente.

"Me preocupa, siempre me ha preocupado la inestabilidad en el club. Yo dimití porque no vi una estabilidad en el club y me marché. Si hay divergencias entre grupos o accionistas, eso se debería de apartar, porque eso influye muchísimo en la marcha deportiva", ha añadido Carrión.

Cuestionado sobre si en un futuro se ve de nuevo como presidente del Sevilla, Carrión fue tajante: "Ni muerto". "El grupo Carrión no está por tener la presidencia en ningún momento. Ninguno del grupo Carrión tienen la suficiente libertad para ser presidente", ha comentado el accionista, que tampoco ve factible una posible venta del Sevilla: "El grupo Carrión, en cada decisión que toma, tiene un consejo que se reúne y da las respuestas. No me ha llegado ninguna oferta. El Sevilla es difícil que pueda ser vendido, en este momento no puede ser vendido".

Por último, en cuanto a la investigación de la Fiscalía sobre José Castro, Carrión ha admitido que las explicaciones que le dio el presidente le parecieron "razonables". "Débitos al club los han tenido todos. Del Nido también tenía su cuenta. Cuando he aceptado las explicaciones es porque los juristas me han dicho que no hay delito. Puede haber una falta administrativa, pero no hay delito". Las informaciones han salido de dentro del club y se las han dado al abogado que las ha sacado al aire. ¿Traicionado desde dentro del club? Puede ser que no esté o estén dentro del consejo, puede ser que sí o puede ser que no". ha finalizado.