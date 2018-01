David Soria: "Me encantaría jugar en el Deportivo"

La llegada de Vincenzo Montella a Nervión como recambio de Berizzo ha dejado atrás las rotaciones del de Cruz Alta, habiéndole devuelto el monopolio bajo palos a Sergio Rico. Una situación que, lógicamente, no contenta a David Soria, a quien el técnico napolitano le ha dejado bien claro cuál es su papel a partir de ahora, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo.

Una condición de suplente que, lógicamente, no contenta al guardameta madrileño, campeón de una Europa League, quien considera que, entonces, ha llegado el momento de hacer las maletas y cambiar de aires este mismo mes de enero, si es posible.

Tras contar con varias 'novias' el pasado verano, cuando Berizzo le convenció de que no saliera, el Deportivo ha vuelto a interesarse en sus servicios ahora. "Claro que me gustaría jugar en el Deportivo, me encantaría; es uno de los clubes importantes de la Liga; tiene muy buen equipo, creo sinceramente que lleva menos puntos de los que merece en la presente temporada", destacó el arquero en 'Deporte Campeón', donde destacó que, "con independencia de si fichan a otro portero", tiene "claro" que quiere salir: "Busco un club en el que tener más oportunidades".

Pese a ello, ED ha podido confirmar que las negociaciones entre los clubes no están para nada avanzadas, dependiendo su futuro, en gran medida, de los planes de la dirección deportiva del Sevilla.