La fórmula que se baraja para la posible salida de Soria

Se quiere ir. Ya lo ha tenido que decir hasta públicamente. David Soria no aguanta más, tras comunicarle Vincenzo Montella que ni siquiera va a rotar a los porteros en la Copa del Rey. En verano ya rechazó a Deportivo, Levante y Newcastle, y los gallegos han regresado a por él justo a tiempo.

En Nervión no quieren cortarle el paso. Lo que ocurre es que su problema es uno más entre una infinidad de problemas, y tanto Castro como Arias están en otros menesteres. De momento, tratando de fichar un lateral derecho, un mediocentro y un delantero. Las necesidades son las mismas que con Berizzo, pero los que mandan han esperado a que las atisbe el propio técnico italiano.

En los 13 días que restan de mercado, por tanto, no se desea hacer en la planta noble del Sánchez-Pizjuán más operaciones que las necesarias. Ni desean que salga Nzonzi, ni tener que buscar un nuevo portero (Soriano, Caro y Ondoa esperan su oportunidad, por si acaso). No obstante, la marcha de Soria, por resultar seguramente su continuidad incómoda para el entrenador y el vestuario, no se descarta.

Como en Nervión se confía en las cualidades del meta madrileño, estarían sólo dispuestos a traspasarle si pudiesen incluir una opción de recompra para las dos próximas campañas, como se ha hecho con Borja Lasso. A Arias se le acumula el trabajo...