Tebas sobre la visita de los Biris: "Vamos a investigar quiénes han sido e intentar expulsarlos del Sevilla"

Hoy Tebas ha asistido a una entrega de premios en Almería y los medios aprovecharon para preguntarle por lo qué ocurrió anoche en los aledaños del Wanda Metropolitano, donde un ultra del conjunto colchonero fue apuñalado.

Sobre este tema Tebas dijo: "Desde LaLiga no podemos consentir que haya los altercados que hubo por la noche, trabajamos con la policía para evitarlos. Seguiremos viendo a ver quién está implicado, intentaremos averiguar identidades para que sean expulsados como socios y sancionados desde el Comité Antiviolencia, con el que trabajamos todas las semanas".

En relación a lo ocurrido anoche, también se ha cuestionado al presidente de la LFP por el incidente con los Biris de hace unos días. Recordamos que un veinteina del grupo Biris se personaron en el entrenamiento sevillista, donde hablaron con varios jugadores del equipo. Aunque el incidente no pasó a mayores, la Policía llegó a acudir a la instalaciones.

Al ser cuestionado por esto, Tebas se mantuvo férreo en su postura contra los ultras y respondió: "El acercamiento de los Biris a la ciudad deportiva... quiero diferencias, que hay que saberlo. Me recuerda a los episodios desgraciados del futbol argentino. No hay que consentirlo. Vamos a trabajar para averiguar quiénes son. Aunque se diga que fue sin violencia y sin coacción, cuando vienen unos Biris Norte a visitar una ciudad deportiva extraordinariamente, que no van todos los días€ el hecho de acudir en una situación complicada deportivamente del Sevilla es una coacción. Vamos a investigar quiénes han sido e intentar que sean expulsados del Sevilla y de los campos de fútbol. No podemos consentir esas acciones. Esas imágenes salen por todo el mundo y hacen un daño terrible a la competición".