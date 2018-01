"¿Una estatua de Kanouté en el Sánchez-Pizjuán? Preferiría que ese dinero fuera a mi fundación"

Frédéric Kanouté, considerado por muchos el mejor delantero de la historia del Sevilla F.C., siempre ha destacado por su faceta solidaria con el pueblo de Mali. El delantero, nacido en Sainte-Foy-lés-Lyon (Francia), se decantó por su jugar con la selección africana y tras colgar las botas se ha volcado en ayudar a los niños del país.

Alejado del mundo del fútbol, aunque de vez en cuando se deja ver por un terreno de juego y por Sevilla, Kanouté se destapa en una entrevista a la revista Líbero hablando de todo menos de fútbol, aunque le resulte imposible no hacer referencias al Sevilla.

Así recuerda el exsevillista su primer viaje a Mali. "Fue con nueve años, unas vacaciones. Creo que ha sido el viaje que me ha marcado para siempre. Conocer la cultura en la que se había criado mi padre me impactó de una manera increíble. Desde casi el primer día tuve claro que quería formar parte de esa nación y que mi vida iba a estar ligada a ella con unos lazos muy fuertes. Somos la suma de nuestras experiencias, pero hay algunas que valen más que otras. Ese mes y medio que pase en Mali fue una de las cosas más impactantes que me han pasado hasta ahora. Hay una fuerza que no sé muy bien cómo explicar que siempre tira de mí hacia África", desvela en la revista Líbero.

Comprometido socialmente con todo lo relacionado a África, Kanouté cree que el futbolista aprovechar su posición social para intentar cambiar las cosas: "Siempre he procurado diferenciar entre mi profesión, que es ser futbolista, y todo lo que rodea y envuelve a ese mundo. Yo tenía que encajar en el campo, contribuir a que mi equipo ganara. He hecho amigos, pero siempre he tenido la sensación de que no era como la mayoría de los jugadores, que no me sentía demasiado cómodo en ese círculo, no me identificaba. Por encima de todo somos ciudadanos antes que futbolistas. Creo que se trata de una cuestión de educación. A los niños no se les enseña a tener compromiso, a saber por qué están en el mundo. No hemos venido aquí para comer, beber, trabajar y volver a casa. Hay cosas más profundas de las que el ser humano debe preocuparse".

Recordando su celebración de un gol con el Sevilla en la que mostró una camiseta en favor a Palestina, el delantero explica: "Quería que la gente supiera que estaba preocupado por algo que me afectaba, que consideraba inaceptable. No quería que me considerasen cómplice del abuso que se estaba cometiendo con el pueblo palestino. Me da la impresión de que mucha gente poderosa defiende ciegamente a Israel sin pararse a pensar en las injusticias que se cometen con Palestina. Hablamos de algo muy básico como son los derechos humanos de unas personas, ¿cómo es posible que no se respeten y las personas que pueden tomar decisiones no actúen para acabar con algo tan evidente?

Uno de los temas más delicados del Islam es el radicalismo, de esos grupos extremistas que usan la palabra de Alá para matar en su nombre, algo que Kanouté ve así: "No hay que ser forzosamente religioso para que una persona vea las cosas de una manera diferente a la mía. Sí que es cierto que los musulmanes tenemos un problema con grupos radicales que en nombre de nuestro Dios actúan de forma equivocada. Es una pena, nuestros textos sagrados hablan de paz y de mejorar la situación del prójimo. El Islam no admite la violencia. Para mí, la religión nunca ha sido un tema de conflicto. Me crié en una familia en la que mi madre era cristiana y mi padre musulmán. He convivido con gente que no cree en Dios, que cree en Alá o en el Dios cristiano. Es algo a lo que estoy acostumbrado desde pequeño y siempre he respetado la libertad de cada persona para creer en lo que considere mejor para su vida".

Por último, preguntado por aquellos que dicen que Kanouté merece una estatua en el Sánchez-Pizjuán, el propio exjugador responde: "Preferiría que el dinero que cuesta la estatua se lo dieran a mi fundación".