Misma materia, más producción

La materia prima no garantiza por sí misma un producto de calidad. Necesita una manufacturación esmerada y de garantías para maximizar sus cualidades y no desperdiciarla de manera innecesaria, hasta el punto de que una dirección deficiente puede provocar un menoscabo considerable en el rendimiento de mimbres aparentemente de primer nivel. Justamente lo que ahora está quedando al descubierto en el Sevilla, donde ya se dudaba del talento de una plantilla que con Montella empieza a mostrar una cara oculta con Berizzo. Y es que el preparador italiano ha activado a fichajes estivales de los que ya no se esperaba demasiado, lastrados por su falta de continuidad con el 'Toto', y recuperado a futbolistas que prácticamente se habían desconectado y rendían muy por debajo de sus posibilidades.

El trabajo psicológico del preparador napolitano y su gestión de los recursos ha devuelto el brillo, por ejemplo, al 'Mudo' Vázquez, vital en los dos últimos partidos, con un trabajo fundamental entre líneas y un tanto contra el Espanyol. Centro de las críticas de la afición nervionense, el argentino ha renacido de la mano de Montella, al igual que Correa, que está respondiendo a la confianza depositada en él por el italiano, que ya lo conocía de su etapa en la Sampdoria. El de Juan Bautista Alberdi ha marcado dos goles desde su llegada, contra el Cádiz y el Atlético, y propició el 0-1 en Cornellá tras jugada personal.

También ha rehabilitado a Nzonzi, al que rescató del ostracismo y no ha dudado en castigar cuando no le ha gustado su actitud. El mediocentro galo crece poco a poco en compromiso y empieza a cumplir con su cometido en la medular sevillista, vital al tratarse de uno de los mejores efectivos del plantel. Recuperarle era una de las primeras tareas del entrenador italiano y va en el camino de conseguirlo.

Un duro trabajo tenía por delante con Muriel, con la moral por los suelos y la imagen muy denostada de cara al sevillismo. Ya extrajo lo mejor de él en la 'Samp' y ahora le está dando su sitio, a lo que el colombiano no ha tardado en responder, mejorando sus prestaciones y anotando un gran tanto en el RCD Stadium. El sistema de Montella se ajusta más a sus condiciones y así lo ha demostrado en sus dos titularidades consecutivas.

También se ha beneficiado de su fichaje Corchia, infrautilizado por Berizzo y revitalizado en la nueva etapa, exhibiendo que sólo necesitaba más protagonismo para explicar las razones de su fichaje. Montella ha desplazado al centro a Mercado, movimiento acertadísimo y que se ajusta más a las cualidades del argentino, y ha brindado recorrido en la banda al francés, cada vez con más confianza y fiable en todas las facetas. Una prueba más de que el problema radicaba más en el proceso de producción que en la materia prima.