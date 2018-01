Los números, contra Kjaer

Las destacadas actuaciones de Mercado en el centro de la defensa ante Atlético y Espanyol durante la ausencia de Kjaer pueden conllevar el banquillazo en los próximos partidos del danés, el zaguero más caro de la historia del Sevilla pero que no está respondiendo a las expectativas en ningún caso. No en vano, las malas sensaciones transmitidas por el nórdico cuentan con el respaldo de los números, que presentan a un cuadro nervionense mucho menos fiable con él sobre el terreno de juego.

Tal y como recoge la @LaLigaenDirecto, los nervionenses registran cifras muy diferentes cuando está o no en el once inicial Simon Kjaer, hasta el punto de que el porcentaje de derrotas crece considerablemente cuando integra la retaguardia. Con él, el Sevilla ha perdido el 44% de los encuentros disputados, con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y ocho derrotas, mientras que sin él el saldo se torna en positivo, con 11 triunfos, dos empates y un solo traspiés, lo que supone que únicamente ha caído en el 7% de los choques. Un dato muy revelador reflejado en el 1 de 15 sumado por el Sevilla hasta la cita con el Espanyol, en la que no estuvo.