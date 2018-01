Sarabia: "Al Sevilla F.C. no se le puede dar nunca por muerto"

Pablo Sarabia fue uno de los protagonistas en la victoria de ayer ante el Atlético de Madrid. El sevillista, que marcó ayer el tercer gol y también vio puerta ante el Espanyol en Liga el pasado sábado, ha pasado por los micrófonos de Radio Marca para analizar el cambio de dinámica del Sevilla. "A este equipo no se le puede dar nunca por muerto. La clave ha sido la unión del equipo. En los peores momentos hemos estado juntos. El míster ha traídos sus ideas, con un nuevo entrenador hay un periodo de transición para adaptarnos a él pero la base, sin duda, ha estado en el grupo", ha explicado el madrileño.

En cuanto a su nuevo rol, pasando de suplente a titular con Montella, el ex del Getafe ha comentado: "Es difícil asumir ese rol cuando vienen entrenadores nuevos, pero mi forma de ser es competitiva, me meto en la cabeza que lo más importante es trabajar para el equipo. No voy a dar problemas porque cada uno tiene sus gustos y sus decisiones. El año pasado hice una buena temporada y no ha sido fácil empezar de nuevo, pero no dejaré de insistir".

Sobre su posible renovación y mejora de contrato, Sarabia se ha mostrado tranquilo: "De momento no hay nada, no es cosa que yo deba hablar. Yo estoy cómodo y feliz aquí, me gustaría quedarme tiempo aquí, pero no depende de mí exclusivamente".

Ahora llega a Nervión el Getafe, su exequipo. "He vivido momentos muy bonitos allí, me fastidió que no se quedara en Primera la última temporada que estuve allí, pero debo agradecer aquellos cinco años maravillosos", ha finalizado.