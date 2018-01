Los señalados para dejar taquillas libres

El mercado invernal entra en su recta final y, salvo el fichaje de Guilherme Arana, más una oportunidad de mercado con vistas al futuro que una necesidad, el Sevilla sigue sin concretar los refuerzos deseados.

La dirección deportiva que comanda Óscar Arias tiene detectadas las posiciones a las que debe aportar más competencia. Estaban claras con Berizzo y también con Montella: lateral derecho, mediocentro y delantero. Para ello se ha negociado con Aleix Vidal, Batshuayi o Sandro y han sonado jugadores como Roque Mesa o Baselli, entre otros, pero las gestiones siguen sin fructificar y, realmente, parece complicado a día de hoy que vayan a ser tres las caras nuevas que aterricen este mes.

Además, con sólo ocho días más de mercado por delante, cabe recordar que para que fueran tres los fichajes, Arias debería formalizar también dos bajas más en este periodo.

Con el traspaso de Walter Montoya a Cruz Azul y la cesión de Borja Lasso a Osasuna, más la llegada de Arana, la plantilla sevillista cuenta actualmente con 24 profesionales en sus filas, siendo tres los principales candidatos a hacer las maletas.

Así, las dos posibles salidas provendrían de la terna que componen Michael Krohn-Dehli, Paulo Henrique Ganso y Lionel Carole. En el caso de los dos primeros la explicación es sencilla: no cuentan para Montella. De hecho, el brasileño, que ya contaba poco para Berizzo (734 minutos en 11 partidos), ni siquiera ha ido convocado en ninguno de los siete partidos del técnico italiano al frente del equipo, por lo que su agente, como ya ha informado ESTADIO, se encuentra en la capital hispalense para tratar su futuro con la cúpula nervionense. Ofrecido al Celta y Real Aociedad y rechazado por el ambos, al centrocampista no le faltarían pretendientes en México, Turquía o China, aunque a sus 28 años no está muy por la labor de enrolarse en una liga exótica.

Por su parte, el Sevilla, que antes pretendía recuperar buena parte de la inversión realizada (10 millones), tampoco pondría pegas a un préstamo, mientras que en el caso de Krohn-Dehli, que acaba contrato en junio, la fórmula sería una rescisión anticipada. El danés, al contrario que Ganso, sí era uno de los predilectos del ´Toto´, que fue quien pidió que se quedase al ver en él un perfecto comodín, utilizándolo como uno de los habituales cambios (804´ en 19 partidos), pero con Montella sólo ha ido citado en dos partidos y no ha tenido minutos. En verano ya estuvo cerca del Levante y ahora serían de nuevo el club granota o Las Palmas algunos de sus posibles destinos.

Menos problemas habría para ´colocar´ a Carole en caso de ser el elegido para dejar hueco, ya que se trataría de romper la cesión con el Galatasaray y devolverlo al club turco, aunque también ha sonado para el Marsella. En su caso, Montella sí lo utilizó en dos partidos por las molestias de Escudero, pero juega en su contra el hecho de que con Arana sean tres los laterales zurdos del plantel, por lo que Arias ya admitió públicamente que podría salir. Al director deportivo, en cualquier caso, le espera mucho trabajo por delante en estos días.