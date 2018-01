Ganso no pierde la sonrisa

El Sevilla se ha ejercitado en la tarde de este jueves y lo ha hecho sin Simon Kjaer, quien será baja para el partido ante el Getafe de este domingo. Vincenzo Montella ha estado ensayando los disparos desde media distancia en una sesión en la que también han participado dos futbolistas con los que claramente no cuenta el técnico italiano: Michael Krohn-Dehli y Paulo Henrique Ganso.

El agente del brasileño, quien, pese a las circunstancias, se ha mostrado muy sonriente durante la sesión, ha estado unos días en Sevilla, antes de partir hacia Lisboa y Milán. Pero Giuseppe Dioguardi 'Pepinho' no se ha desplazado a esas ciudades para mover al mediapunta sevillista, sino para hablar de otros jugadores de su agencia de representación. Realmente, Óscar Arias no le ha comunicado que Ganso no cuenta y el mediapunta, feliz en la capital hispalense junto a su familia, no tiene intención de moverse.

Ahora bien, el club sí que le está moviendo. ESTADIO ya había informado que Celta y Real Sociedad habían dicho "no" a su préstamo, mientras que el último en rechazar su cesión ha sido el Deportivo. Aun abonado el Sevilla la mitad de su ficha, el gasto para el interesado seguiría siendo muy alto.

Carriço y Pareja

La buena noticia de la sesión es que se ha visto en ella tanto a Daniel Carriço como a Nico Pareja. Quizás sea pronto para verles en una lista, pero, dada la lesión de Kjaer, quizás no habría que descartar al menos al luso. El caso es que el regreso se ambos a los terrenos de juego ya se vislumbra.