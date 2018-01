Monchi no cede por Dzeko y Batshuayi espera

El director deportivo de la Roma, Monchi, habló este miércoles del posible acuerdo que podría llevar a Edin Dzeko al Chelsea.

Aunque el bosnio se ha mostrado seducido por la oferta del club británico, pues pasaría a cobrar seis millones de euros, la Roma se resiste a vender por el momento, al considerarla insuficiente: "Escuchamos ofertas no solo para él, sino para todos, siempre estamos listos para escuchar, luego decidimos. Ahora Edin está aquí y estamos contentos. Las ofertas recibidas hasta hoy no son interesantes".

A solo seis días de que concluya el mercado invernal, la Maggica no ha efectuado aún ninguna salida ni incorporación en su plantilla, aunque su director deportivo no cierra la puerta a nuevos jugadores, con el objetivo personal marcado de mejorar la escuadra romana: "Hasta ahora no ha entrado nadie ni ha salido nadie. Quedan siete días y estamos trabajando para encontrar algo que pueda mejorar el equipo. El trabajo de un director deportivo también es mirar al sector económico. ¿La oferta de Dzeko? Si llega una oferta, uno la mira y decide. Yo tengo que trabajar para hacer que la Roma sea más grande".

Uno de los beneficiados del acuerdo entre Chelsea y la Roma sería el Sevilla FC. Y es que la llegada de Edin Dzeko a Stamford Bridge acercaría a Michy Batshuayi a Nervión, ya que la entidad 'blue' vería la necesidad de liberarse de uno de sus delanteros si se hiciera efectiva la incorporación del bosnio. Y lo más tangible es la salida de Batshuayi, que ya tiene un acuerdo con el club nervionense, a falta de que el Chelsea le encuentre sustituto.



Sobre Aleix Vidal

En la entrevista en Premium Sport, Monchi también fue preguntado por Aleix Vidal. Sin embargo, a pesar del interés mostrado en las últimas semanas para incorporar al centrocampista en la plantilla italiana, Monchi no ha querido pronunciarse al respecto: "Ya lo tuve en Sevilla; es jugador de Barcelona. No hablo de jugadores que no son de la Roma".