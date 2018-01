Simon Kjaer, baja, vuelve a recaer

Simon Kjaer no ha llegado aún a estar al cien por cien físicamente en lo que va de temporada, según explican a ESTADIO desde su entorno. El central danés arrastraba unas molestias que le impedían rendir al máximo nivel, con las que ha estado jugando por los problemas del equipo en la defensa, pero que han derivado, según las pruebas que le han realizado los servicios médicos del Sevilla, en una lesión muscular en el sóleo.

De este modo, el defensa más caro de la historia del club nervionense (13,1 millones de euros) causará baja para el partido ante el Getafe de este domingo. Kjaer ya entró muy justo en la lista ante el Atlético, el pasado martes, y sólo habría saltado al campo en una situación extrema. No en vano, Montella podría haber suplido la ausencia de Corchia colocando a Mercado como lateral y al ex del Fenerbahçe en el centro de la defensa, pero su frágil condición física le invitó a dejar al argentino junto a Lenglet y a situar a Jesús Navas pegado a la cal. No pudo salir mejor, por cierto, dado el gran encuentro que completó el palaciego.

Realmente, el Sevilla no ha dejado de tener problemas en el centro de su defensa en toda la temporada, ya que tanto Daniel Carriço como Nico Pareja apenas han podido participar. Arias pensó en firmar a otro central en enero, pero, finalmente, se decidió que era más conveniente, dado que se espera el regreso del luso y el argentino, hacerse con un lateral derecho.

El gran rendimiento ofrecido por Navas el pasado martes, no obstante, está haciendo dudar ahora a la dirección deportiva, que en las últimas horas no ha realizado más movimientos para tratar de hacerse con Aleix Vidal, su primera opción.

Todo indica que Montella deberá repetir con Mercado y Lenglet ante el Getafe.