Ramírez: "Roque Mesa ha elegido al Sevilla, ya está"

Roque Mesa lo tiene muy claro: quiere jugar en el Sevilla. Ni la irrupción en las últimas horas de la UD Las Palmas, que posee un derecho preferencial sobre el mediocentro, va a hacer cambiar de idea al jugador del Swansea.

ESTADIO Deportivo se ponía en contacto en la mañana de hoy con el presidente del conjunto amarillo, Miguel Ángel Ramírez, que entre otras cosas, afirmaba: "Es cierto que Roque puede decir presi no me jodas, y yo me retiro. Pero no es el caso".

Pero parece que sí es el caso, pues poco después, desde el entorno del mediocentro canario se aseguraba a este diario que es Roque Mesa quien tendría la última palabra en este asunto y que está tranquilo, decidido a vestir, al fin, de blanquirrojo.

Una versión que ha corroborado el propio presidente de Las Palmas esta tarde en declaraciones a 'Orgullo de Nervión'. "Roque Mesa me ha dicho que quiere jugar en el Sevilla. Se acabó. Le he dicho que no hay problemas. Me ha pedido que no ejerza la opción de tanteo. Con ello quiero decir que no tenemos ningún problema con el Sevilla. El chico ha elegido y ya está. Era una opción para nosotros, pero entendemos y respetamos la decisión de Roque", ha desvelado el presidente canario.

Así pues, el camino de Roque Mesa al Sevilla parece allanarse de nuevo. Es el objetivo del canario, que ya estuvo a punto de firmar por el Sevilla en el verano de 2016.