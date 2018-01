Ganso: Se abre la vía turca

Ganso no encuentra destino en España.

Para poder fichar es necesario hacer hueco. En concreto, sobran dos jugadores de la actual plantilla para poder acometer los tres refuerzos que se pretenden, siendo Paulo Henrique Ganso uno de los grandes señalados.

Su agente, Giuseppe Dioguardi, insiste en que no le está buscando equipo, aunque esta semana ha estado en la capital hispalense. Pero, pese a su discurso, el Sevilla sí lo está ofreciendo a diestro y siniestro, ya que resulta evidente que no cuenta para Montella, que no lo ha citado para ningún partido.

Descartado el regreso a su país, el brasileño y su familia se encuentran muy a gusto en el club y la ciudad, por lo que no desea moverse, de ahí que el Sevilla esté intentando colocarlo en la misma Liga, siendo el Deportivo el último club al que se lo ha ofrecido, según ha podido conocer ED. Los gallegos, sin embargo, han respondido con la misma negativa que ya dieron Celta y Real Sociedad.

Aun abonando el Sevilla la mitad de su ficha, el gasto para el interesado seguiría siendo muy alto, por lo que las opciones de encontrarle destino se reducen sobremanera, salvo que Ganso acepte marcharse a una liga menos competitiva como la Süper Lig turca, donde ha sido relacionado en más de una ocasión con Fenerbahçe, Galatasaray o Besiktas, siendo éste último el que podría volver a la carga.

En este sentido, la prensa otomana asegura que el actual campeón turco, que sigue además vivo en la Champions, podría intentar convencer al sevillista si, como desea, traspasa a su compatriota Talisca al Changchun Yatai de la liga china, que planea una oferta multimillonaria, aunque el jugador no está muy por la labor de emprender esa exótica aventura. Con el cierre del mercado apremiando, se abre por tanto esa vía, aunque Ganso no tiene prisas por salir y aún confía en convencer a Montella.