Análisis del Getafe: Minimiza espacios y explota sus recursos

Pepe Bordalás merecía tener un proyecto en Primera. Por un lado, porque tras rozar el ascenso con Elche y Alcorcón, no renovó tras lograrlo con el Alavés, sólo un año antes de subir con el Getafe. Y, sobre todo, porque está demostrando que sabe bien cómo competir con muy poco. Tiene al 'Geta' en la mitad alta de la tabla gracias al orden y a la intensidad que ha imprimido, receta con la que ha llevado la ilusión al Coliseum Alfonso Pérez.

No en vano, como local le puso las cosas muy difíciles al propio Sevilla (0-1), Real Madrid y Barça (sendos 1-2), remontó a la Real (2-1), goleó al Villarreal (4-0), derrotó al Valencia (1-0) y no cae allí desde octubre. Además, aunque fuera no gana desde el 1-2 en Leganés en septiembre, es un visitante incómodo que ya puntuó a domicilio ante Athletic (0-0), Celta (1-1), Levante (1-1) y Betis (2-2). Es un equipo tremendamente competitivo y sólido en defensa, que se sustenta en un innegociable doble pivote defensivo que facilita el repliegue intensivo cuando el rival supera la primera línea de presión y que une la colocación de Markel Bergara (recuperado ya) y el pundonor de Arambarri, amén del espectacular nivel de la dupla Djené-Cala.

Ataca por fuera con los laterales (ojo a los centros de Antunes), con un interior como Portillo y la explosividad de N'Diaye. Ahora le busca sitio a Gaku tras su larga lesión. Sin el japonés, cambió del 1-4-2-3-1 al 1-4-4-2 para arropar mejor arriba al hoy sancionado Molina con Ángel, quien pese a rendir mejor de revulsivo, es el 'pichichi' azulón.