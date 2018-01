Montella: "Es difícil comentar algo positivo tras este resultado"

Vincenzo Montella, técnico del Sevilla, no ha querido polemizar mucho con la jugada del gol del Getafe en la que Cala comete falta sobre Sergio Rico. "No he visto bien la jugada, no he visto la acción. He hablado con Sergio Rico, él me dice que es falta, pero también hay que aceptar los errores arbitrales, habría que ver si el colegiado ve de nuevo la acción por la televisión si pitaría falta...", ha dicho el italiano.

Preguntado sobre si seguirá dando confianza a los mismos en la Copa o si buscará cambios en el once, Montella ha dicho: "El once para el miércoles no lo he decidido, hay que pasar primero esta decepción, volver al trabajo y luego veremos".

Pierde comba en la lucha por la cuarta plaza: "Hay mucho tiempo para recuperar, hubiera sido bonito recuperar seis puntos en dos jornadas al Valencia, aunque esperemos recortar estos dos puntos lo más pronto posible".

Los tres cambios dieron aire fresco: "Los tres jugadores que entraron, aportaron; no sólo Muriel, sino también Nolito, que inicia la jugada del gol. El equipo está creciendo, pero es difícil comentar algo positivo tras este resultado".