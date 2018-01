Óscar Arias acelera y Layún da un volantazo

El director deportivo del Sevilla, Óscar Arias, se ha animado y ha pisado con fuerza el acelerador en el tramo final del mercado invernal fichajes, con la llegada de dos refuerzos en las últimas horas que se unen al ya presentado Guilherme Arana. Uno es Roque Mesa, que llegó a la capital andaluza en la noche del pasado domingo cedido por el Swansea galés. El otro ha sido toda una sorpresa y una enorme bomba en la ciudad, ya que se trata de Miguel Layún, quien ha dado un volantazo para comprometerse con los de Nervión después de haberle dado su palabra a Serra Ferrer para jugar en el Betis.

El Sevilla, que estaba buscando un lateral, anunció un principio de acuerdo con el Oporto para la cesión del polivalente lateral mexicano, diestro que suele jugar en la izquierda pero que puede jugar en los cuatro puestos de banda e incluso como central o mediocentro, ocasionalmente. Ante las altas pretensiones del Barcelona por Aleix Vidal, el club blanquirrojo había comenzado en los últimos días a buscar otras alternativas. Una de ellas era la de Layún, al que ya quiso fichar en verano y cuya negociación ha llevado con gran secretismo, lo que sirve, a posteriori, para explicar la excesiva tardanza en ser anunciado por el eterno rival. Layún, que llega al Sevilla con una cesión con opción de compra cifrada en cerca de cinco millones de euros, aterrizó en el aeropuerto de San Pablo pasadas las 18:30 horas de ayer.

En la terminal fue recibido por Óscar Arias, con quien posó ante las cámaras a su llegada al habitual hotel de concentración sevillista. Allí, preguntado por periodistas, reconoció que se sentía "un poco sorprendido" por el desenlace de la operación.

Sin Champions

Layún ya no aguantaba más en el Oporto y tenía claro que debía salir en enero. El entrenador de los 'Dragones', Sergio Conçeiçao, no contaba con él y eso iba en contra de sus intereses a cinco meses vista del Mundial de Rusia. El lateral, de 29 años, es fijo en la selección de México y sólo sumaba este curso 538 minutos repartidos en 13 partidos: seis de liga, tres de Copa de la Liga, dos de la Copa de Portugal y dos de Champions, por lo que no podrá ser inscrito con el Sevilla para la doble cita de octavos ante el Manchester United. Con la tricolor, el lateral de Córdoba ha jugado 60 veces, cifra que espera ampliar en Rusia.

Este martes, reconocimiento y firma del contrato



Miguel Layún se someterá hoy a las pruebas médicas y si todo marcha según lo esperado firmará su nuevo contrato hasta final de curso. El jugador cedido por el Oporto se convertirá así en el segundo azteca de la historia del Sevilla tras Gerardo Torrado (2000-2004), aunque Guido Pizarro es argentino y mexicano.