Roque Mesa: "Ha sido una siesta muy larga"

"Nuevo club, nuevo reto, nueva vida, pero con mi bigote". Así se ha presentado Roque Mesa ante su nueva afición, sólo unas horas después de que tanto Sevilla como Swansea hiciesen oficial su cesión hasta final de curso con opción de compra.

Roque Mesa ha pronunciado ayer sus primeras palabras como nuevo jugador sevillista y ha recordado las negociaciones en el verano de 2016 que finalmente no pudieron concretarse. "Ha sido una siesta bastante larga", bromeó, antes de explicar que estaba "muy contento por esta nueva oportunidad y este nuevo reto deportivo". "Estoy feliz porque era una espina que tenía clavada y por fin se pudo cumplir", ha agregado.

Llegada cedido con opción de compra, pero prefiere no mirar más allá por ahora: "Espero acabar bien el año, conseguir los objetivos marcados por el club y en el futuro ya se verá lo que pasa". Ahora, lo que más le atrae es "disfrutar desde dentro cómo se vive un partido en este estadio y con esta afición". "Sevilla es especial", ha manifestado el canario.

El centrocampista de de 28 años sólo ha podido jugar 16 partidos en la Premier League con el Swansea, pero ha asegurado que no haber jugado mucho no significa que no haya crecido como jugador: "No he tenido la continuidad que necesitaba, pero la experiencia allí me ha permitido entender otra idea de fútbol. He mejorado en muchos sentidos pese a todo y espero poder aportar esos conocimientos, más lo que todos conocen de mí, para ayudar al equipo".