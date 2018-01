El Sevilla F.C. hace oficial el fichaje de Roque Mesa

El Swansea y el Sevilla han hecho oficial el fichaje de Roque Mesa por el club de Nervión. El jugador se encuentra desde ayer en la capital hispalense a la espera del visto bueno de la entidad galesa.



El equipo galés había pedido al Sevilla que el traspaso no se hiciera oficial hasta mañana, ya que hoy tienen partido de Premier, pero finalmente el anuncio ha llegado antes.



Mesa pasó ayer reconocimiento médico y tiene todo acordado con el Sevilla. Llega cedido con una opción de compra de diez millones de euros. De hacerse efectiva al final del presente curso firmará por las próximas cuatro temporadas.



De hecho, Mesa se entrena esta tarde ya a las órdenes de Montella.





We can confirm that @RoqueM26 has joined @SevillaFC on loan until the end of the season.



Good luck, Roque!



