Arias: "Brozovic era una opción interesante, pero no ha cuajado"

Arias no ha podido ponerle la guinda a la plantilla.

Arias no ha podido ponerle la guinda a la plantilla. UESyndication

Óscar Arias analizó el empate cosechado por el Sevilla en Leganés y, además, dejó algunos apuntes sobre el mercado.

"Ha sido un partido como esperábamos. Muy competido, con alternativas. En el cómputo general hemos sido superiores, pero no lo hemos plasmado con goles", ´comentó en Gol.

"El fútbol tiene estas cosas -añadió-. No es fácil acertar. No podemos excusarnos con acciones arbitrales. La semana anterior sufrimos algo similar. En esta estaba en el área pequeña, en la que se respeta más, pero el árbitro no lo ha considerado", dijo acerca de la acción entre Rico y Sivas.

"El Leganés es el que ha hecho más méritos para estar en semifinales dejando en la cuneta a Villarreal y Real Madrid. Es un equipo que lleva unos años haciendo las cosas muy bien. Pone en dificultad a cualquier rival", finalizó.

Respecto al mercado, dijo que están "satisfechos" con lo que han hecho. "Es lo que necesitábamos. Brozovic era una oportunidad que podría haber sido interesante, pero no ha cuajado", remató.