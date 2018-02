CD Leganés-Sevilla FC (1-1): Un paso hacia la final que pudieron ser dos

Dos jugadas distintas con el mismo protagonista y un idéntico desenlace con el matiz trascedente de que las consecuencias distan un abismo. Contra el Getafe, volaron dos puntos tras una acción en la que Cala comete falta sobre Sergio Rico mientras que ayer un error menos forzado del portero impidió que el Sevilla sentenciara una eliminatoria que, no obstante, sigue de cara tras otro partido serio de un equipo considerablemente definido en todas las facetas: poderoso atrás y divinamente práctico con el esférico. Sabe lo que quiere y lo ejecuta con la precisión que le brinda un talento aprovechado y un patrón ganador, sólo manchado con errores cada vez más puntuales y ya sólo a nivel individual, con el problema de que el de anoche otorgó vida al Leganés.

Un único cambio

Como se esperaba, Montella realizó una única modificación en la alineación para partir con su once base, con Navas como lateral diestro ante la ausencia prolongada de Corchia y Muriel en la punta de lanza tras su suplencia circunstancial en Liga. Por ende, entregó nuevamente los mandos en la medular a Nzonzi y Banega, con Franco Vázquez entre líneas, ante un Leganés bullicioso en el arranque y con la intención de incomodar la circulación nervionense con las líneas juntas, tanto en la presión adelantada como en el repliegue. Para contrarrestarlo, el Sevilla buscó combinaciones rápidas, con apoyos en las salidas pero sin asumir riesgos y sin complejos a la hora de jugar en largo. Una vez que sobrepasaba la primera línea pepinera, aceleraba con los hombres de arriba, sobre todo por medio de Sarabia y los desdoblamientos de Navas, que al cuarto de hora sirvió un centro que Muriel remató y salvó Gumbau. El peligro sevillista arreciaba por la diestra, igual que el albiazul, con el El Zhar desequilibrante ante un Escudero sin ayudas y llevando el esférico al área, si bien el centro de la zaga respondió con concentración y velocidad de movimientos.

El peso correspondía al Sevilla, siempre vertical en sus posesiones, sostenido sobre la presencia de un Nzonzi muy asociativo e impulsado por la clarividencia de Banega, que encontró más a Sarabia que al ´Mudo´. En una de esas conexiones, el madrileño apareció por el centro, recibió del argentino y asistió a Muriel para que se inventara un espectacular disparo cruzado imposible para Champagne. 0-1. Este Sevilla muerde. Inocula veneno y no perdona en la zona franca aferrado a una máxima: terminar las jugadas. Así lo hizo Correa en el 41´ con un disparo que se envenenó, para que un minuto después Champagne evitara el 0-2 con dos soberbias intervenciones seguidas a remates de Lenglet y Mercado. Antes, Beauvue desaprovechó una pérdida en la salida que otorgó ventaja al francés, desacertado en su definición. Fue el único error en la primera parte de un Sevilla muy serio con y sin balón y que llegaba al descanso con resultado y sensaciones muy positivas derivadas de la actitud y la intensidad del equipo, prorrogada en la reanudación para frenar el arranque impetuoso de los locales. Las ayudas generaban superioridades atrás y las coberturas se multiplicaban para reducir las vías hacia el área y el margen de remate. Sin embargo, esta seguridad no pudo impedir una acción desgraciada en la que Rico no acierta a despejar en el salto con Siovas, que, sin querer, impulsa el balón a la red con la testa. El meta pidió falta, pero, al contrario que contra el Getafe, no se aprecia nada evidente para justificar el error. El Sevilla no acusó en demasía el mazazo, al contrario. Reaccionó con persoladidad y rentabilizó el entusiasmo pepinero tras el gol para percutir a sus espaldas, con avances rápidos y llegando arriba con varios futbolistas, a lo que ayudó el crecimiento en la segunda mitad de Correa. Restaba el acierto en el último pase y Montella decidió sentar a Muriel para situar como referencia al propio Correa, único cambio utilizado por el italiano. Sin problemas para contener a los locales, los hispalenses terminaron en campo pepinero pero sin crear ocasiones más allá de un lanzamiento lejano de Franco Vázquez, por lo que la eliminatoria se resolverá en Nervión, a donde el Sevilla acude con una ligera renta. Porque, aunque queda la senasación de que podría haber encarrilado el pase en Butarque, el 1-1, con gol fuera, le acerca un poco más a la final.

Ficha técnica:

1 - Leganés: Champagne; Tito, Bustinza, Siovas, Raúl García; Gumbau, Brasanac (Eraso, min.46); El Zhar (Diego Rico, min.82), Amrabat (Omar Ramos, min.75), Gabriel; y Beauvue.

1 - Sevilla: Sergio Rico; Jesús Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega; Sarabia, Correa, Franco Vázquez; y Muriel (Nolito, min.75).

Goles: 0-1, m.20: Muriel. 1-1, min.55: Siovas.

Árbitro: José Luis González González (Comité castellano-leonés). Amonestó a Brasanac (min.23), Escudero (min.47), Vázquez (min.65), Lenglet (min.73), Sarabia (min.86) y Omar (min.88).

Incidencias: encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey disputado en el estadio de Butarque ante 11.454 espectadores.