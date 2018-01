El Genoa no se rinde por Pizarro y Tigres lo ve como "una opción real"

Guido Pizarro tiene pie y medio fuera del Sevilla. El centrocampista argentino, que ha visto como su presencia en el once de Vincenzo Montella se ha ido difuminando con el paso de los partidos, no quiere seguir así la segunda parte de la temporada y ve con buenos ojos una salida para tener opciones de acudir al Mundial de Rusia con la Argentina de Sampaoli.

Y al centrocampista no le faltan pretendientes. Tigres, Olympique de Marsella y Genoa son sus principales opciones. Como contábamos ayer en ESTADIO Deportivo, el sevillista prefirere volver a México antes que jugar en Italia o Francia, y Tigres ya ha trasladado al Sevilla una oferta para la compra del mediocentro.

El propio presidente del conjunto mexicano ha reconocido abiertamente el interés por recuperar al 'Conde'. "Es una posibilidad real lo de Guido. En este mundo del futbol, todo nos ayudamos a todos y el asunto es que las piezas encajen y Guido ni necesitamos ponerlo en tela de duda de que ya está adaptado, sería muy bueno para el club y para Tigres, para Guido también, puesto que aparentemente no seguiría en Sevilla", ha dicho.

Pese a todo, Alejandro Rodríguez se ha mostrado cauto, pues sabe que la competencia por Pizarro es fuerte. "También hay otros clubes interesados en él y va a tener que tomar una decisión y en eso estamos. Se está teniendo contacto con la gente de España y en eso estamos, pero no hay cosa en firme, no quiero que la afición se ilusione y lo dé por hecho, no vaya a ser que en último momento no se dé", ha expresado el mandamás del conjunto auriazul.

Y es que el Genoa no se ha dado por vencido. El conjunto 'rossoblu' está intentado convencer al centrocampista del Sevilla para que se decante por jugar en sus filas según informa desde Italia Di Marzio. La escuadra italiala es consciente de la dificultad de la operación, pues primero debe obtener el 'sí' de Pizarro, y luego negociar con el club de Nervión... El tiempo apremia. Pero el futuro de Guido Pizarro parece estar lejos de Nervión.