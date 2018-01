El gran problema para la salida de Carole

Están siendo horas frenéticas en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde se ha quedado Óscar Arias para tratar de agilizar las salidas. Tras llegar cuatro jugadores (Arana, Roque Mesa, Sandro y Layún) y sólo marcharse tres (Montoya, Lasso y Krohn-Dehli), el club nervionense necesita, al menos, liberar una ficha, aunque en estos momentos no se descarta incluso que puedan irse dos y llegar un futbolista más.

Los candidatos son Carole, Pizarro y Ganso, pero todos los casos son complicados. El brasileño prefiere no salir, pese a que siempre se ha quedado fuera de las listas de Vincenzo Montella, dado que está feliz en la capital hispalense junto a su familia y no le atrae recalar en ninguna liga exótica ni regresar a su país; al argentino cuenta con varias propuestas y lo tiene acordado para regresar al Tigres, pero, según ha podido saber ESTADIO, el club mexicano no llega por ahora a lo que exige el Sevilla, que espera una nueva propuesta (Genoa y Marsella están pendientes),; mientras que la del lateral francés es una situación compleja, dado que sólo podría regresar al Galatasaray o firmar con un equipo de otro continente.

La FIFA permite que un jugador acabe siendo inscrito en tres equipos distintos una misma temporada, pero sólo pudiendo jugar partidos oficiales en dos de ellos, y Carole jugó con el Galatasaray, en Europa League, antes de recalar en el Sevilla. Existía la opción de volver al equipo turco, pero éste ha preferido hacerse con los servicios de Yuto Nagatomo, cedido por el Inter de Milán, lo que en principio le cierra las puertas.

Alguno, pese a todo, debe dejar su taquilla libre. En ello está Óscar Arias, quien debe desbloquear alguna de las salidas antes de las doce. Tic tac...