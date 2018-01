Sandro destaca el "gran esfuerzo" del Sevilla y promete responder con goles

Sevilla, 31 ene (EFE).- El delantero Sandro Ramírez ha destacado este miércoles el "gran esfuerzo" hecho por el Sevilla para lograr su cesión desde el Everton inglés hasta final de temporada en una "negociación bastante dura" y prometió corresponder con lo que sabe hacer, "que es marcar goles".

Sandró expresó a los medios oficiales del club sus primeras impresiones como sevillista tras pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato de cesión sin opción a compra y dijo que llega "muy contento, muy ilusionado" a aportar su granito de arena y que está donde ha querido estar y su cuerpo le pedía.

Comentó que, tras su exitoso paso la pasada temporada por el Málaga, su estancia en Inglaterra ha sido "un poco dura" porque, pese a que empezó jugando, no ha dispuesto de "la continuidad que uno necesita para adaptarse a otra liga, a otro fútbol diferente".

"La marcha de Ronald (Koeman) me ha fastidiado muchísimo, porque han llegado dos entrenadores nuevos que no contaban conmigo. Quería salir y el Sevilla mostró mucho interés por mí. Estoy aquí, donde he querido estar, donde mi cuerpo quería estar", confesó el punta canario, esperanzado en su nueva etapa.

Sandro, de 22 años, aseguró que viene para reivindicarse "un poco" después de "casi tres meses sin disponer de minutos" y que, para ello, tiene "muchas ganas de entrenar fuerte, de pelear un puesto para poder tener esos minutos" y poder hacer lo que mejor sabe, "que es marcar goles".

Sobre su nuevo equipo, señaló que "cuando piensas en el Sevilla piensas en un club muy grande, que aspira a cosas grandísimas, a puestos de Champions".

"Hoy hay unas semifinales de Copa del Rey muy importante para nosotros. Y pienso sobre todo en ese estadio, en la afición, en cómo se vive el fútbol aquí y es lo que realmente te da ese impulso para venir", aseveró.