Sandro: "Estoy donde quería estar"

Sandro Ramírez, nuevo delantero del Sevilla, ha dejado sus primeras palabras como sevillista antes de viajar a Leganés para conocer a sus nuevos compañeros. El canario que ha rubricado esta mañana su contrato tras pasar el reconocimiento médico, ha dicho que está "donde quería estar". "Ha sido una negociación bastante dura, porque el Everton se resistía, pero el Sevilla ha hecho un gran esfuerzo para que esté hoy aquí. Estoy muy contento, muy ilusionado. Vengo a aportar mi granito de arena y a hacer lo que sé hacer, que es marcar goles", ha declarado.

En cuanto a su etapa en el Everton, donde ha tenido pocos minutos, Sandro ha dicho: "Un poco dura, empecé jugando, después no tuve la continuidad que uno necesita para adaptarse a otra liga, a otro fútbol diferente? La marcha de Ronald me ha fastidiado muchísimo, porque han llegado dos entrenadores nuevos que no contaban conmigo... Quería salir y el Sevilla mostró mucho interés por mí. Estoy aquí, donde he querido estar, donde mi cuerpo quería estar".

Sobre lo que espera de estos meses en el Sevilla, Sandro ha explicado: "Cuando piensas en el Sevilla piensas en un club muy grande, que aspira a cosas grandísimas, a puestos de Champions... Hoy hay unas semifinales de Copa del Rey muy importante para nosotros y pienso sobre todo en ese estadio, en la afición, en cómo se vive el fútbol aquí y es lo que realmente te da ese impulso para venir".