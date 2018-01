El Sevilla no se plantea dejar salir a Marc Gual

El Sevilla no se plantea dejar salir al delantero del Sevilla Atlético Marc Gual, por quien el Girona ha insistido mucho en este mercado invernal, a pesar de que sus cifras están muy lejos de las que logró en sus primeros meses como futbolista blanquirrojo. El internacional sub 21 ha sufrido varias lesiones musculares y no ha podido brillar, pero en el club saben de su potencial y confían en él, por lo que no van a estudiar ofertas.

La pasada temporada, su llegada fue vital para que el Sevilla Atlético consiguiera la permanencia. El delantero catalán marcó 14 goles y dio 5 asistencias en 24 partidos. Esta temporada solo ha marcado un gol, pero Tevenet espera poder recuperar la mejor versión del delantero de Badalona.