Brenet: "Yo ya me veía en el Sevilla"

Ante la imposibilidad de convencer al Barça para traer de vuelta a Aleix Vidal, Óscar Arias explotó otras vías para reforzar el lateral derecho y reclutó finalmente a Layún, aunque el holandés Joshua Brenet, de 23 años, también estuvo cerca, según ha relatado él mismo.

"Yo ya me veía en el Sevilla, luego el PSV tenía que dejarme salir o no. Es lamentable que no se haya producido porque el Sevilla es un buen club. Si todo hubiera salido bien, habría ido. Sería un paso adelante, de repente te ves jugando contra futbolistas como Cristiano. ¿Otra posibilidad en verano? No lo sé", señaló en Goal.

La prensa holandesa anuncia que desde Nervión realizaron una propuesta de cinco millones de euros que fue rechazada por el PSV. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de cuatro kilos. ¿Vovlerá el Sevilla a por él tras acabar la presente temporada?