Mercado: "No somos favoritos"

Redacción deportes, 31 ene (EFE).- Gabriel Mercado, jugador argentino del Sevilla, afirmó que su equipo no es favorito para alcanzar la final de la Copa del Rey después de empatar en la ida 1-1 ante el Leganés en el estadio de Butarque.

"Con un poco más habríamos ganado el partido. Nos faltó muy poco. Creamos muchas ocasiones, pero con ilusión podemos ganar. Favoritos no somos porque el Leganés eliminó al Villarreal y al Real Madrid. No estamos confiados pero sí ilusionados de competir la final", dijo en Gol TV.

Cuestionado por el encuentro ante el Leganés, reconoció que el conjunto madrileño salió "con otra actitud" en la segunda parte y afirmó que el Sevilla sabía que su rival "iba a ir a por todo" para darle la vuelta al resultado.

Por último, habló sobre la jugada del gol del Leganés, en la que pudo haber falta del griego Siovas sobre el portero Sergio Rico: "No la veo bien, la veré ahora en el vestuario. Cuando hay cosas que no hacemos bien trabajaremos para que no vuelvan a ocurrir", concluyó.