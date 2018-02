Montella defiende a Rico, medita rotar y ve a los fichajes para jugar

Vincenzo Montella ha dejado la puerta muy abierta a las rotaciones para el partido de LaLiga en Eibar. El técnico, que ha mantenido un once tipo con muy pocos cambios hasta la fecha medita dar descanso a futbolistas como Banega y dar entrada a otros a los que ha dado menos minutos. Entre los fichajes, ha destacado que Layún es el que está en mejores condiciones mientras que parece que Arana aún tendrá que esperar.

El que parece que no va a rotar es Sergio Rico, que mantiene la confianza del técnico: "Cuando llegué hice una decisión con el portero. Tenemos dos buenos porteros. Quería dar serenidad y tranquilidad a esta posición. Sergio tiene experiencia, ha ganado tres Europa League. Tiene mi apoyo y mi confianza. La entidad lo ha defendido fuerte, tanto Óscar Arias como Castro. Estamos tranquilos con él. ¿Apoyo de Adán? Es un gesto muy cariñoso. Es normal, son jugadores en el mismo puesto y es normal que lo apoye".

Cambio en la portería: "He valorado todo. No me gusta hablar de esto. Tengo todo claro, no necesito un último entrenamiento. Me pagan por tomar este tipo de decisiones".

Necesidad de ganar en LaLiga: "Perdimos dos puntos. Quizá la culpa no fue toda nuestra. La suerte nos devolverá los puntos. Queda mucha temporada.

Estado físico de los fichajes: "Están bien. Layún es el que más ha jugado de los tres en los últimos tiempos y el que está mejor. No sé si están para 90 minutos, pero sí están para ayudar".

¿'Molesta' el partido entre los de Copa?: "Si ganamos no, si perdemos, sí".

¿Mente en Leganés?: "Me gusta pensar en un partido a la vez, pero me preocupa este partido más que el próximo. Estamos muy concentrados. Luego tendremos descanso y la afición va a apoyarnos".

Muriel ha marcado tres goles en los últimos cuatro partidos: "Muriel ha crecido mucho. Estoy contento por ello. Puede hacer más. Está en el buen camino. Debe pensar que un delantero puede hacer dos o tres goles".

Dar descanso a Banega: "Estoy pensando en ello".

Falta cerrar los partidos: "Tenemos que ser más concretos en la definición"

¿Cómo está Arana?: "Arana es un jugador con futuro. Venía con 30 días de inactividad. Es normal su estado. Normalmente se necesitan 40 días antes del primer partido oficial. Está detrás físicamente, pero tiene muchas ganas".

¿Vio el partido de Copa entre el Barcelona y el Valencia?: "He visto el partido de Copa. El Valencia es un grandísimo equipo, pero antes de pensar en un rival para la final hay que llegar a la final".

Cuéllar se ha quejado de que han subestimado al Leganés: "Han eliminado al Villarreal y al Madrid venciendo en el Bernabéu. Les tenemos un respeto. Tenemos experiencia en el fútbol, no podemos pensar que va a ser fácil".