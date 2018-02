Muriel: "Estoy al 60 o 70 por ciento"

Luis Muriel atraviesa su mejor momento desde que llegó al Sevilla. El delantero colombiano ha soportado muchos palos en sus primeros meses en Nervión y ahora comienza a revertir la situación. Pese a todo, en ningún momento se le ha visto una mala cara al fichaje más caro de la historia del Sevilla. "Nunca perdí la sonrisa, en el momento de dificultad que viví, siempre mantuve la alegría, sabía que era un momento que tenía que vivir para recoger después los frutos de ese sufrimiento, tenía que ver cómo el trabajo no era retribuido con resultados y era duro", contaba ayer en una entrevista en el programa ABP de la televisión del club.

Pese a todo, Muriel considera que todavía está lejos de su mejor momento: "Aún puedo dar más, creo que estoy al sesenta o setenta por ciento de lo que puedo dar de mí. Espero poder estar aquí muchos años, y que junto con la afición disfrutemos de mí y de mi talento, soy feliz aquí. Me dijeron que el Sevilla era un gran club y venía a una bonita ciudad, pero es mucho más que eso".

Su última diana fue en Butarque y sirve para acercar la final de Copa: "Marcar este tipo de goles y saber que lo están haciendo bien, te da confianza y felicidad. Lo quise celebrar con Pablo porque fue un gran pase".

Muriel reconoce que la presión por ser el fichaje más caro del Sevilla le influyó negativamente. "Me refugié en mi mujer y en mis niñas, con mi familia intentaba desconectar, pero los pensamientos negativos también me condicionaban a la hora de entrenar, no me reconocía en los entrenamientos, quería demostrar pronto por qué me ficharon y cometía errores que no eran míos, que no eran propios de mí. Tenía una etiqueta, pero si cambiaba, iba a ganar mucho, psicológicamente cambié y me desquité de eso, de esos pensamientos. Mi representante y su equipo venía constantemente a hablar conmigo, era cuestión de hacer clic en la mente y tener pensamientos positivos concentrándome en todo lo bueno que yo podía hacer", ha explicado.

Muriel es, junto a Nzonzi, el jugador de la plantilla que más ha agradecido la llegada de Montella: "Habla mucho conmigo, desde que llegó me pedía que fuera fuerte, que sabe que soy muy bueno y que tenía que hacer veinte goles. Me dijo que en esta liga hay más espacios y puedo aprovecharlos para hacer muchos goles, que confiara en mí".

El interés del Sevilla por Muriel viene de lejos y no ha podido concretarse hasta el pasado verano. Su paisano Bacca le animó desde el principio: "Desde diciembre de 2016 se oía que el Sevilla FC estaba interesado, yo hablaba mucho con Bacca y me lo aconsejaba. Mi representante me habló este verano de algunas ofertas, le dije que lo único que quería era venir aquí, estaba contento con la Sampdoria y tenía claro que si me movía era para venir aquí y no a otro equipo".

Muriel también habló de sus humildes orígenes y de cómo eso influye en su forma de ver las cosas: "Mi padre era taxista y allí hay muchísimos taxis, ganaba una media al mes de unos 20.000 pesos, lo que al cambio son unos siete euros. Con ese presupuesto mis padres no llegaban a fin de mes, así que yo colaboraba vendiendo boletos de lotería y unos abalorios que hacía mi abuela. Con el dinero que ganaba podía pagar el billete de autobús para ir a entrenar con la escuela Santo Tomás. Después de haber vivido con dificultades, se valora mucho más la vida, cada cosa que consigo tiene un valor más alto. Cuando gané mi primer sueldo con Udinense, cumplí un sueño, comprarle un taxi a mi padre porque él trabajaba para otra persona. Cuando salimos del concesionario, vi su cara de felicidad y eso que yo estuviera tranquilo".

El cafetero también quiso mandar un mensaje de apoyo para Sergio Rico: "Sergio está bien, sabe que tiene la confianza de todos nosotros, es un gran portero. Ha tenido partidos muy buenos y los seguirán teniendo, en la jugada hay una falta que le impide a él despejar y soltar el brazo como él quería. Sergio sabe que nos tiene a todos y que le queremos".